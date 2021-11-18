【大國博弈】港府強烈反駁美中經濟與安全審議委員會報告

《經濟通通訊社１８日專訊》香港政府凌晨發稿，堅決反對及強烈譴責美國「美中經濟與安

全審議委員會」發表的報告，在香港章節中作出不實指控，再次敦促美國尊重國際法及國際關係

基本準則，任何利用香港干預國家內政的企圖都不會得逞，特區會繼續堅定履行維護國家安全的

職責。



＊反對就香港遵守世貿規則情況作報告＊



政府發言人指，自《香港國安法》實施後，香港社會得以由亂轉治，國安法規定的四類危害

國家安全的罪行定義嚴謹，奉公守法的人不會誤墮法網。在營商環境方面，自國安法實施以來，

香港金融市場維持穩定，銀行業依舊蓬勃發展，金融服務業前景依然極佳。

發言人強烈反對委員會建議就香港遵守世貿組織規則的情況作出報告，指作為一個單獨關稅區

，以「中國香港」名義作為世貿成員的權利，不由任何國家單方面決定。



＊不認同無理質疑特區檢控決定及司法獨立性＊



發言人又指，報告內針對完善選舉制度的指控失實，為確保香港選舉制度符合一國兩制方針

及特區的實際情況，令「愛國者治港」原則得以全面落實，因此完善選舉制度是及時和必須。至

於報告指特區政府向大學發出有關國家安全教育通函的指控，實屬錯誤，相關通函只適用於本港

中小學及幼稚園。

發言人續指，絕不認同報告無理質疑特區的檢控決定及司法獨立性，指基本法訂明檢控工作

由律政司主管，不受任何干涉，亦不涉及任何政治考慮，任何人都不得干涉嚴格按照法律進行的

獨立檢控決定。（ｃｌ）（ｚｚ）

