【新冠肺炎】香港迪士尼樂園明日重開

《經濟通通訊社１８日專訊》因新型冠狀病毒患者曾到訪，昨日至今關閉的迪士尼樂園宣布

明日（１９日）重開。

按照政府發出的強制檢測公告，相關演藝人員須於今日或之前完成新冠病毒強制檢測。

園方表示，園內演藝人員會在完成強制檢測後才投入服務，樂園亦會繼續加強深度清潔及消

毒，目前有約９４％全職演藝人員已接種兩劑疫苗。（ｃｌ）

