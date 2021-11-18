【國安立法】林鄭月娥冀傳媒自覺維護國家安全

《經濟通通訊社１８日專訊》行政長官林鄭月娥表示，報章及其他傳媒在維護國家安全均有

重要角色，重申《香港國安法》保障新聞自由，新聞媒體可以進行偵查報道及批評政府施政，但

她同時希望傳媒自覺維護國安，遵守法律，主動傳播國安訊息，若國家安全得不到充分保障，本

港難以達至長治久安，新聞自由等權利也會失去基礎。



＊應主動糾正錯誤資訊＊



林鄭月娥出席世界中文報業協會第５４屆年會時說，網絡的普及固然加快了資訊的流通，但

也引起問題，如錯誤資訊和虛假消息的快速傳播。她舉例，前年下半年香港出現黑暴亂象，有人

別有用心散播虛假消息，煽動大量青年違法，報業應更進一步考慮公眾利益，除了拒絕報道假新

聞，更應主動糾正社會流傳的錯誤資訊，例如運用影響力，鼓勵市民接種新冠疫苗。



＊傳統報業面對挑戰＊



她指科技發展日新月異，對傳統報業發展有一定挑戰，並引述中大一項調查顯示，２０１０

年印刷版報章佔整個市場的７１﹒５％，網上版佔２８﹒５％，手機版仍未出現；２０１９年調

查顯示印刷版大幅下降至四成，網上版佔２５﹒３％，手機版佔三成多，故她就如何推動報業發

展提出多項建議，包括建議中文報業因應時代變化轉型，大部分報章有跨媒體發展，如開發網絡

版及應用程式版，並在社交媒體發放訊息；其次她稱網媒及紙媒可並存及互相補足，紙媒可提供

分析及評論報道引導讀者思考及討論社會議題。

她提到明年是香港回歸２５周年，形容明年是到訪香港的最佳機會，歡迎不同媒體屆時派員

到香港採訪，親眼見證香港的轉變，報道香港最新面貌，承諾政府相關部門會提供所需協助。

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