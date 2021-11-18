【企業盈警】保德國際（０３７２）料中期盈轉虧最少９０００萬元

《經濟通通訊社１８日專訊》保德國際發展（００３７２）公布，預期截至９月３０日止中

期虧損不少於９０００萬元，去年同期純利約１﹒５３億元。

該集團指，轉盈為虧主因去年同期出售聯營公司藍河控股而產生一次性收益及該集團於

ＡＦＣ Ｍｅｒｃｕｒｙ Ｆｕｎｄ的投資按公平值計入損益的公平值變動虧損。

該集團預期於本月下旬公布業績。（ｗｈ）

