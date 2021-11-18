《國企紅籌》中國華融擬發最多４１２億新股籌４２０億人幣

《經濟通通訊社１８日專訊》中國華融（０２７９９）公布，擬通過非公開發行不超過約

３９２﹒１６億股新內資股及不超過１９﹒６１億股新Ｈ股，合共發行約４１１﹒７６億股新股

，募集資金總額不超過４２０億元（人民幣．下同），藉此引入５名戰略及財務投資者，而中信

集團或成單一最大股東。

該集團指，每股發行價格１﹒０２元，乃截至去年１２月３１日經評估後的每股淨資產為基

礎，而按Ｈ股停牌收報１﹒０２港元，匯率轉為人民幣計算相當於０﹒８３元計，發行價格較停

牌前股價溢價２２﹒８９％。



＊中信集團持逾２３％成單一最大＊



該集團指，在發行內資股方面，中信集團認購不超過約１８８﹒２４億股、中保融信基金認

購不超過約１４５﹒０９億股、中國信達（０１３５９）認購不超過３９﹒２２億股和工銀投資

認購不超過約１９﹒６１億股，分佔擴大後股本約２３﹒４６％、１８﹒０８％、４﹒８９％和

２﹒４４％，而中國人壽保險（集團）認購不超過約１９﹒６１億股新Ｈ股，佔擴大後股本約

２﹒４４％。

該集團指，截至今年６月資本充足率６﹒３２％，明顯低於中國銀保監會關於資本充足率需

達１２﹒５％以上的要求，故推進引戰增資增資不超過４２０億元，全部用於補充核心一級資本

、加快業務轉型、轉讓消費金融、信託和證券等金融牌照子公司股權等收回投資，並回歸主業等

，預計可支持年末資本充足水平達到１２﹒５％，滿足監管要求。（ｗｈ）

