【北水炒Ｄ乜】淨流入１３﹒４億人幣，買泡泡瑪特沽騰訊

《經濟通通訊社１８日專訊》恒指低開４５點，報２５６６７點。最高跌４５點報
２５６６７點，最低跌１９３點報２５５２０點。恒指收報２５６５０點，跌６３點或
０﹒２５％。
按額度計算，北水全日淨流入１３﹒４億元人民幣。泡泡瑪特（０９９９２）、快手
（０１０２４）、藥明生物（０２２６９）；淨賣出最多的依次是騰訊控股（００７００）、比
亞迪股份（０１２１１）、舜宇光學科技（０２３８２）。
主板成交１０９７﹒８７億元減少１６﹒２％。其中港股通成交１９２﹒５億元，佔總成交
１７﹒５％。
＊騰訊再減持恒騰網絡＊
泡泡瑪特跌３﹒０９％報５８﹒１元，北水淨買入１﹒７億元。快手跌０﹒６９％報
１０１﹒２元，北水淨買入１﹒６億元。藥明生物升２％報１１２﹒４元，北水淨買入１﹒４億
元。聯交所資料顯示，騰訊昨日（１７日）再減持恒騰網絡（００１３６）７２１６萬股，每股
平均價１﹒６３６８元，套現約１﹒１８億元，最新持股量降至１９﹒７％。騰訊升１﹒２９％
報５０９元，惟北水淨賣出３﹒７億元。比亞迪股份跌０﹒３３％報２９８﹒８元，北水淨賣出
２﹒６億元。舜宇光學科技跌４﹒３７％報２１９元，北水淨賣出２﹒３億元。
表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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泡泡瑪特 （０９９９２） １﹒７０
快手 （０１０２４） １﹒６２
藥明生物 （０２２６９） １﹒４４
吉利汽車 （００１７５） １﹒３７
思摩爾國際 （０６９６９） １﹒１５
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沽出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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騰訊控股 （００７００） －３﹒７０
比亞迪股份 （０１２１１） －２﹒５５
舜宇光學科技 （０２３８２） －２﹒２９
東岳集團 （００１８９） －１﹒９０
龍源電力 （００９１６） －１﹒０９
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