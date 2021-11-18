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即市新聞

18/11/2021 19:14

《日入而息》京東上季經調整盈利跌９％，碧服擬配股籌８０億元

　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
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　　京東（０９６１８）第三季淨虧損２８億人幣，經調整盈利跌９％
　　至逾５０億人幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　莎莎（００１７８）半年虧損收窄至１﹒８億元，不派息；中期港
　　澳市場同店銷售升３２％，虧損收窄至１﹒２億元；莎莎（００１
　　７８）料本港下半年的生意額將較上半年理想，冀可盡快通關　　
　　碧桂園服務（０６０９８）今早宣布停牌，以待發布配售新股份之
　　消息；碧桂園服務擬配股籌８０億，將用作業務發展及將來收購資
　　金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　港府宣布成功發售３０億美元等值的美元及歐元綠色債券　　　　
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　　　　　　　　　　　　《即日市況》　
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　　恒指低收３３０點報２５３１９，科指跌１９７點報６４７４
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　　　　　　　　　《深滬股市》　
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　　滬綜指收跌０﹒４７％，中美關係牽制市場情緒
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　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》　
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　　加息憧憬提振英鎊，短線支持１﹒３４３０　　　　　　　　　　
　　歐元最新報１﹒１３４０╱４３，日圓最新報１１４﹒１７╱１９
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
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莎莎（００１７８）半年虧損收窄至１﹒８億元，不派息；中期港澳市場同店銷售升３２％，虧
損收窄至１﹒２億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
富士高（００９２７）半年盈轉虧２３４７﹒１萬元，息１仙　　　　　　　　　　　　　　　
石藥（０１０９３）首三季純利升２３﹒２％至４３﹒４億元人民幣　　　　　　　　　　　　
京東（０９６１８）第三季淨虧損２８億人幣，經調整盈利跌９％至逾５０億人幣　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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　　安樂工程（０１９７７）獲頒建造業議會可持續金融認證計劃證書　　　　　　
　　碧桂園服務（０６０９８）今早宣布停牌，以待發布配售新股份之消息　　　　
　　Ｍａｓｔｅｒｃａｒｄ於星金融科技節推嶄新支付產品　　　　　　　　　　　
　　佳兆業證券要求內地客戶轉走資產與母企財政狀況無關　　　　　　　　　　　
　　渣打銀行與台積電簽署２０億美元永續績效連結貸款　　　　　　　　　　　　
　　字節跳動對宏大抽象概念態度謹慎，避用「元宇宙」概念　　　　　　　　　　
　　恒隆地產（００１０１）牛頭角道新盤命名為「皓日」，涉２９４伙　　　　　
　　星展香港與冠忠巴士（００３０６）簽訂３﹒４８億元可持續發展表現掛勾貸款
　　三葉草生物（０２１９７）稱ＣＥＰＩ同意增加最多３６９０萬美元額外資助　
　　卡森國際（００４９６）附屬成立碳匯業務投資合夥企業　　　　　　　　　　
　　匯豐歡迎港府發售綠色債券，歐元綠債將擴闊投資者類別　　　　　　　　　　
　　京東（０９６１８）第三季非公認會計準則純利按年跌９％至５０億人幣　　　
　　惠理集團（００８０６）１０月底管理資產總值跌１４％至１０７美元　　　　
　　中石化（００３８６）中國「油轉化」技術首次工業化應用成功　　　　　　　
　　莎莎（００１７８）料本港下半年的生意額將較上半年理想，冀可盡快通關　　
　　惠譽將遠洋集團（０３３７７）評級展望調整至「負面」　　　　　　　　　　
　　中亞烯谷集團（０００６３）附屬與中亞電子城集團訂立諒解備忘錄　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》
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　　萬科（０２２０２）總部發文提倡「節衣縮食」迎接內房寒冬　　
　　上實城市開發（００５６３）附屬向上藥物流提供項目管理服務　
　　山東國信（０１６９７）魯信創投與魯信集團決定終止建議股權轉
　　讓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　國美零售（００４９３）回應監測流量通報批員工「摸魚」：遠超勞逸結合　　　　
　　比亞迪（０１２１１）西安工廠員工連續值夜猝死出租屋，企業將賠２０萬元人民幣
　　稀美資源（０９９３６）附屬成立合營企業，註冊資本為２億人幣　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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北京市海淀區發改委表示做好虛擬貨幣「挖礦」活動排查工作　　　　　　　　　　　　　　　
特斯拉無計劃在內地使用星鏈服務，靠電訊商提供網絡　　　　　　　　　　　　　　　　　　
工信部表示引導鋰離子電池企業減少單純擴大產能的項目　　　　　　　　　　　　　　　　　
國家反壟斷局今日正式掛牌成立；國務院反壟斷委專家指反壟斷局成立將提升執法權威性；國務
院反壟斷委員會發布關於原料藥領域反壟斷指南　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上海啟動３至５歲人群新冠疫苗登記預約接種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
胡春華會見英國怡和主席凱瑟克，就投資合作交換意見　　　　　　　　　　　　　　　　　　
國家電網表示冬季電力保供壓力大，落實電價改革政策　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上海出台網絡營銷活動算法應用指引，劃出合規底線　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
北京線下學科類校外培訓機構壓減超六成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
四川省政府堅決打贏「整治虛幣挖礦和交易活動」攻堅戰　　　　　　　　　　　　　　　　　
人行金穩局表示金融風險向外生轉變，逃廢債涉地方國企　　　　　　　　　　　　　　　　　
商務部表示徐州佛山等６城市新增為服務外包示範城市　　　　　　　　　　　　　　　　　　
市監總局印發企業境外反壟斷合規指引　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中鋼協表示鋼鐵行業碳達峰實施方案將於近期發布　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中印外事部門召開會議，爭取盡快向常態化管控轉變　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　《寶島快訊》　
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　　台股收升０﹒４％，報１７８４１點
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　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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　　港府宣布成功發售３０億美元等值的美元及歐元綠色債券　　　　
　　深股通額度全日用６６００萬元，外資連續兩日淨流出；滬股通全
　　日流走近２３億元，陸股通流出近４５億元　　　　　　　　　　
　　廉署總動員八百人支援選舉，呼籲勿轉載投無效票言論　　　　　
　　田飛龍稱如有實際競選及民意溝通，投票率或逾四成　　　　　　
　　薛永恒稱冀相關技術方案配合防疫抗疫，推進有序通關　　　　　
　　陳茂波稱灣區啟航計劃支援１２０位本地學生大灣區發展　　　　
　　許正宇稱與內地通關是努力方向，香港作為平台投資內地市場需求
　　大　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　余寶美月底升任屋宇署署長　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　林鄭月娥冀傳媒自覺維護國家安全　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
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　　內蒙寄港包裹檢新冠病毒，林緯遜稱包裹播毒風險較低
　　全國昨日新增６宗本土確診，５宗在遼寧大連　　　　
　　北京冬奧一名外籍運動員核酸陽性，已隔離醫學觀察　
　　匯控祈耀年稱不會做任何事妨礙香港與內地通關　　　
　　南韓新加坡單日新增確診個案齊破３千　　　　　　　
　　本港新增４宗輸入確診，均帶變種病毒　　　　　　　
　　陳智思稱明白外國商會困難，但並非政策唯一考慮對象
　　已接種兩針科興６個月人士，下周二起可預約打第三針
　　鄭若驊接種第三劑科興，呼籲市民盡快接種　　　　　
　　香港迪士尼樂園明日重開　　　　　　　　　　　　　
　　國泰揭發有機組人員嚴重違反外站逗留規定而遭解僱　
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（ｚｚ）

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