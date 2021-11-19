【阿里績後】高盛：阿里第二財季業績表現走軟，總收入遜預期

《經濟通通訊社１９日專訊》高盛發表研究報告指，阿里巴巴（０９９８８）２０２２財年

第二季業績表現走軟，總收入按年升２９％至２００７億元（人民幣．下同），較預期為低，而

在菜鳥網絡業務方面，隨著監管方面的不確定性拖累數字媒體表現，本地服務及國際零售收入分

別按年升８％及３３％，遜於該行預期，該行予阿里巴巴「確信買入」評級，目標價２４５港元

。

該行表示，今年第二季非公認會計準則每股盈利為１１﹒２元，按年跌３８％，遜於市場及

該行預期，而經調整ＥＢＩＴＡ按年跌３２％至２８０億元，較該行預期低２１％，由於中國零

售市場業務受壓，而公司亦繼續投資於新業務，公司的中國零售市場及新零售業務年度活躍消費

者約８﹒６３億，而上一季度的年度活躍消費者約８﹒２８億。

該行續指，公司現時予２０２２財年的收入增長指引為２０至２３％，這意味著２０２２財

年收入為８７２０億元，低於早前指引的９３００億元，並暗示２０２２財年下半年的增長預測

為１１至１６％。（ｂｎ）



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