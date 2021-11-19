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即市新聞

19/11/2021 12:06

【阿里績後】野村：阿里次財季業績表現遜預期，重申「買入」評級

　　《經濟通通訊社１９日專訊》野村發表研究報告指，阿里巴巴（０９９８８）２０２２財年
第二季業績表現遜預期，２０２２財年第二財季總收入按年增長２９％至２００７億元人民幣，
較該行預期低１％，由於非電子商務業務的利潤率提高，合併調整後ＥＢＩＴＡ按年下降３２％
至２８０億元，較預期高２％，對阿里巴巴的核心商務業務（不包括菜鳥和餓了麼）的估值為
２９５０億美元，其雲業務的估值為７８０億美元，亦予螞蟻集團１５１０億美元的估值，基於
７倍ＴＴＭ螞蟻集團銷售額，該行維持目標價１９０元，重申美股「買入」評級，維持美股目標
價１９０美元。
　　該行表示，其核心商業業務ＥＢＩＴＤＡ按年跌１６％至１９﹒４％，符合該行預期，而市
場電商ＥＢＩＴＡ按年持平，錄５２２億元人民幣，符合預期，但孵化企業方面的ＥＢＩＴＤＡ
虧損按年擴大２倍至１９０億元人民幣，估計虧損為１８０億元人民幣，原因是對淘寶特價板及
社區雜貨業務的投資增加等。
　　該行續指，其雲計算收入按年增長３３％，優於預期。而雲業務的ＥＢＩＴＡ利潤率為２％
，按年增長６個百分點，符合預期。在跨境及國際零售業務訂單量增長的推動下，菜鳥網絡收入
按年增長　２０％，低於預期。（ｂｎ）

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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