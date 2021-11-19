【阿里績後】富瑞：阿里次季收入遜市場預期，降目標價至２８７元



《經濟通通訊社１９日專訊》富瑞發表研究報告指，阿里巴巴（０９９８８）公布今年九月

底止第二季度業績，收入符合該行估計，但低於市場預期，阿里巴巴並將２０２２財年收入指引

修訂為２０％至２３％，與該行按年增長２１％的預測大致一致，隨著國內消費及全球化等進程

，淘寶能服務不同喜好的消費者，將目標價由３２８港元下調至２８７港元，重申評級「買入」

。

該行表示，總收入按年增長２９％至２００７億元（人民幣．下同），符合該行預期但低於

市場預期２﹒７％，該季度中國零售商業客戶管理（ＣＭＲ）在計及佣金的情況下，收入按年增

長３％，雲計算按年增長３３％至２００億元，經調整ＥＢＩＴＤＡ按年下降２７％至３４８億

元，稍高於該行預測的３４６億元。經調整後ＥＢＩＴＤＡ利潤率按年下降約１４個百分點至

該行認為，市場已把在宏觀環境下，１２月及３月的季度逆境考慮在內，把２０２２財年收

入增長預測維持在２１％，由於阿里巴巴為未來投資了多項新業務，估計２０２２財年經調整

ＥＢＩＴＡ約１５００億元，亦指管理層在電話會議中提及，阿里巴巴持續投資國內消費、全球

化和雲計算三大戰略支柱，新業務取得穩步進展，而ＣＭＲ放緩主要是由於商品交易總額

（ＧＭＶ）走軟以及對商家的支持和補貼的增加。（ｂｎ）



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