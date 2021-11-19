【阿里績後】瑞信：阿里第二財季業績遜預期，目標價降至１７６元

《經濟通通訊社１９日專訊》瑞信發表研究報告指，阿里巴巴（０９９８８）第二財季收入

按年增２９％至２００７億元（人民幣．下同），較預期低約２％；受客戶管理收入放緩以及新

投資虧損較預期大，經調整ＥＢＩＴＡ為２８０億元，亦低過該行預估的約３２０億元。瑞信強

調，阿里現時的股價目前已反映很多負面因素，相信宏觀經濟、行業競爭以及中小企補貼等帶來

的收入壓力，及新業務投資帶來的盈利壓力均見平穩，下調２０２２－２０２３年

ＥＢＩＴＡ６％－９％。該行將目標價由１８６港元下調５﹒４％至１７６港元，但評級仍維持

「優於大市」。

報告提到，分業務來看，阿里客戶管理收入僅增長３％；新投資包括「淘特」和「淘菜菜」

儘管實物商品ＧＭＶ按年增長１﹒５倍，但其虧損仍按季增加５０億元；而雲業務增長恢復至

３４％，但利潤率在過去３季都維持在約２％。

報告指，展望未來，由於宏觀經濟走弱、行業競爭加劇，阿里全年收入增長目標由原定的

３０％削減至２０％－２３％；然而，內地監管暫時對阿里的影響有限，集團已為平台互聯互通

做好準備，而個人信息保護法的落地亦未造成實質影響。（ａｃ）





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