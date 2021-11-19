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19/11/2021 12:04

【阿里績後】摩通：阿里全年收入增長目標遜預期，料績後股價走弱

　　《經濟通通訊社１９日專訊》摩根大通發表研報指，儘管早已預料阿里巴巴（０９９８８）
第二財季表現疲弱，但實際情況仍令人意外。受實物商品ＧＭＶ的年度按年增速下降至個位數拖
累，客戶管理收入按年增長放緩至３％，商業關鍵投資虧損較去年同期擴大３倍，導致經調整
ＥＢＩＴＤＡ按年跌２７％。據管理層更新後的全年增長目標，估算出下半財年收入增長將介乎
於１１％－１６％。該行預料，阿里股價將於績後走低，但仍予「增持」評級，目標價２５０港
元。
　　報告指，經調整攤薄每股美國存託股收益為１１﹒２元（人民幣．下同），分別較市場及摩
通預估低１２％和９％，主要歸咎於集團在新產業的投放大過預期；總收入按年升２９％至
２００７億元，亦較市場及摩通預期低約３％；經調整ＥＢＩＴＤＡ按年跌２７％至３４８億元
，ＥＢＩＴＤＡ利潤率１７％，遜預期約２個百分點。
　　報告稱，阿里修訂了全年收入增長２０％－２３％的目標，低過市場和摩通２６％和２９％
的年增長預測。但該行強調，阿里截至９月底止的年度活躍購買用戶（ＡＡＣ）達到了１２﹒４
億，當中９﹒５３億來自中國，按季增長４１００萬，而海外ＡＡＣ亦增長２０００萬至
２﹒８５億，認為集團的ＡＡＣ維持健康增長。（ａｃ）

　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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