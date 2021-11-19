【阿里績後】摩通：阿里全年收入增長目標遜預期，料績後股價走弱

《經濟通通訊社１９日專訊》摩根大通發表研報指，儘管早已預料阿里巴巴（０９９８８）

第二財季表現疲弱，但實際情況仍令人意外。受實物商品ＧＭＶ的年度按年增速下降至個位數拖

累，客戶管理收入按年增長放緩至３％，商業關鍵投資虧損較去年同期擴大３倍，導致經調整

ＥＢＩＴＤＡ按年跌２７％。據管理層更新後的全年增長目標，估算出下半財年收入增長將介乎

於１１％－１６％。該行預料，阿里股價將於績後走低，但仍予「增持」評級，目標價２５０港

元。

報告指，經調整攤薄每股美國存託股收益為１１﹒２元（人民幣．下同），分別較市場及摩

通預估低１２％和９％，主要歸咎於集團在新產業的投放大過預期；總收入按年升２９％至

２００７億元，亦較市場及摩通預期低約３％；經調整ＥＢＩＴＤＡ按年跌２７％至３４８億元

，ＥＢＩＴＤＡ利潤率１７％，遜預期約２個百分點。

報告稱，阿里修訂了全年收入增長２０％－２３％的目標，低過市場和摩通２６％和２９％

的年增長預測。但該行強調，阿里截至９月底止的年度活躍購買用戶（ＡＡＣ）達到了１２﹒４

億，當中９﹒５３億來自中國，按季增長４１００萬，而海外ＡＡＣ亦增長２０００萬至

２﹒８５億，認為集團的ＡＡＣ維持健康增長。（ａｃ）





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