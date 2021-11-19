【京東績後】富瑞：京東第三季經調整盈利勝預期，目標價４２８元

《經濟通通訊社１９日專訊》富瑞發表研究報告指，京東（０９６１８）第三財季收入符預

期，非通用會計準則盈利勝預期。按細分市場劃分，京東零售收入按年增長２３％，調整後的營

業利潤率為４％，均較預期為高；新業務虧損為２０億元人民幣，低於該行預期。集團非通用會

計準則淨利潤率為２﹒３％，較該行及市場預期為高。該行予集團「買入」評級，及目標價

４２８港元。

報告提到，從集團層面來看，產品收入按年增長２２﹒９％，服務收入按年增長４３﹒３％

。毛利率為１４﹒２％，而該行早前估計為１４﹒７％。非通用會計準則履行和營銷費用佔收入

的百分比達到６﹒５％和３﹒６％。非通用會計準則淨利潤達５０億元人民幣，非通用會計準則

淨利潤率為２﹒３％。

富瑞表示，未來將會關注集團於宏觀環境的不確定性和電力短缺供應問題對消費和網購的影

響、關鍵產品類別的趨勢、用戶增長勢頭及未來幾年於低線城市的滲透戰略、關鍵經營指標和投

資前景的更新、零售利潤率展望、併購戰略及網上購物監管環境的變化。（ｓｌ）



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