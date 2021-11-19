《運籌帷幄－梁業豪》你知道買賣加密貨幣風險有多高嗎？

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於

向好和向淡。近來筆者有一個習慣每早起床後，便會在《經濟通》ｅｔｎｅｔ強化版ＭＱ內，查

閱加密貨幣的最新行情；主要研究的，當然是交投最為活躍的比特幣（ＢＴＣ）和以太幣

（ＥＴＨ）。於比特幣日線圖上，現時５個主要技術分析指標皆屬利淡。還記得價位於本月１６

日衝向６９０００美元關口，再創歷史新高時的市場氣氛嗎？當傳媒加強報道，散戶投資者躍躍

欲試的時候，淡友欲向前跌浪底５７９００美元反攻。

以本周三（１７日）低位５８４１１計算，超過１０５００美元（逾１５％）的跌幅於短短

７天內便錄得，風險會是大家能夠承受的嗎？現時恒生指數的２０天年度化歷史波幅不足１４厘

，比特幣卻高逾５０厘；後者實在不應被用作投資工具，應被稱為投機工具，甚至賭博工具，會

較為合適。也許加密貨幣的另一個名稱「虛擬貨幣」可不時提醒各位其高買賣風險。至此大家可

能會問：「梁先生會有興趣炒賣加密貨幣嗎？」筆者會答：「我不怕面對高風險。對這個未被適

當規範，存在著欺詐機會於市場，我一點興趣也沒有。」《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（影音：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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