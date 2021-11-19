《窩輪匯智－劉嘉輝》強者愈強、弱者愈弱的輪證攻略

《窩輪匯智》上周中美對話和諧謝幕，本應利好資本市場，但港股此後卻連跌多個交易日，

恆指又再回試兩萬五的位置。上周提到市場焦點風向難料，不妨採「兩手準備」的策略隨風而處

。隨着大市上演三連跌，下周又該留意哪些風向，又如何增加短線部署的勝算？



首先，投資者不防多留意正公布業績的科技股板塊，以及外圍市況表現，特別是本周美元指

數一度突破９６元水平，留意會否觸發資金自新興市場流出，進一步拖累股市。在云云科技股當

中，本周最矚目的要數阿里（０９９８８）及京東（０９６１８），兩者在業績後表現各走極端

，走勢可謂強者愈強，弱者愈弱，阿里下試１４０元見１０月以來新低，後者股價大幅造好裂口

抽升，上破見３月以來高位。



阿里第二季度純利跌８１％至５３﹒６７億元人民幣，業績後大行下調目標價但維持評級，

較保守看１７６元，但仍遠較現水平為高。



阿里周五（１９日）有不少資金留意認購證博反彈，總交投量約是周一至周四（１５至１８

日）日均成交的兩倍，其中匯豐發行成交較活躍的認購證行使價於１５０元附近，８％輕微價外

，明年３月到期，實際槓桿近６倍，特點是對沖值約為４４％，對正股股價變化較價外的產品敏

感，價格約為一毫。對於欲進一步減少入場注碼的朋友，我們亦有較價外，約１４％價外及較短

身的選擇，以行使價於１６０元附近為例，明年２月到期的認購證，能提供實槓桿近７倍，由於

較價外及時間值較少，周五價格只為７仙多，但留意的是，它的對沖值為３５％，即是說對正股

股價變化略遜上一隻認購證。



京東方面，第三季收入按年增近２６％至２１８７億元勝預期。欲追隨強者繼續看升，可參

考以３７３元作行使價的貼價認購證，明年２月到期，實際槓桿近７倍。投資者若持有好倉，欲

鎖定利潤但仍看好京東往後表現，亦可考慮換馬至以上輪證，借助槓桿以減少資本投入。《香港

匯豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝》



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