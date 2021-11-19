《缸邊隨筆－石鏡泉》美債息後向

《缸邊隨筆》美債息後向為何？一個字：升。原因？通脹升。結果：股跌，尤其是仍燒錢、

未賺錢的科技股將跌、跌、跌。



今年５、６月間，筆者有文謂科技股價，可能會折半、折半、再折半。此即１００元的股，

折半是５０元，再折半便是２５元了。這個大話西遊的估計，雖不中，亦不遠。為甚麼估得這麼

狠？



棄如敝屣時，就必然這樣。為甚麼年初時人見人愛的科技股，今時會被投資者遺棄？簡單，

無投資者喜蝕本貨。



今年中，已看到美通脹上升苗頭，美儲局一直謂通脹只屬暫時，美儲局主席鮑威爾力持此議

，直到最近一周才轉口風，投資者如依鮑威爾之言，不考慮他因政治原因，而口是心非，就會今

時陷入困境。嗶哩嗶哩（０９６２６）前日公布業績，人人都謂不俗，業務有增長，不過仍無盈

利，結果就是被沽到開巷。如放在年前，科技股只要業務有增長，就可以繼續燒銀紙，因為燒到

市場只剩你一個時，就可以Ｗｉｎｎｅｒ ｔａｋｅｓ ａｌｌ。這是個低息、銀紙唔使本、銀

紙不值錢時的情況，當息口趨升，銀紙值錢時，投資者就會諗過度過，不賺錢的股，一定不在優

先考慮之列。



不少投資者仍認為，美儲局仍未加息，目前也只是減少買債，要到明年６月才完全停止買債

。之後尚可能要等一個時期才會加息，所以今時買股，持股仍是安全的。



如果你家財萬貫，美儲局這個慢郎中之舉，真不成困擾。假設一位今時月入６０萬的打工仔

，老闆告知，每月出糧減少１０萬，６個月後減至０，這位打工仔會怎安排他第一個５０萬元的

糧？仍亂花，還是因住來花，只要一因住花，市場的資金就會緊，市場就會有未見息加而有加息

的結果。詩話：山雨欲來風滿樓。如仍不醒覺，到：夜來風雨聲，花落（輸錢）知多少。這能怨

誰？



２０２１年１１月１８日，道指下跌２１１﹒１７點，跌幅０﹒５８％，報

３５９３１﹒０５點；標普５００下跌１２﹒２３點，跌幅０﹒２６％，報４６８８﹒６７點；

納斯達克綜合指數下跌５２﹒２８點，跌幅０﹒３３％，報１５９２１﹒５７點。



上列會否標誌著美股的一個轉捩點？



促使１１月１８日的跌市，市場給出的原因多樣，美零售數據與通脹、美政府停擺危機、美

儲局主席下任人選，但沒有提及的是：美儲局開始減少買債，今周五的期權結算。



作為個投資人，你會更關注哪幾項？應是後兩項吧！



＊美通脹不是暫時性＊





在２００８年金融危機後成立的美國財政部金融研究辦公室－－旨在研究美國整個金融體系

的風險，於今周三（即前日）表示：通貨膨脹、貨幣政策、網絡攻擊、變種的新冠病毒，可能會

增加美國金融系統的風險。



網絡攻擊、變種新冠病毒的非經濟因素，投資者無得預期。但通脹、貨幣政策（減買債、收

水、加息）均屬經濟因素，如投資者不作預期、處理，是自己找死。





美國的通脹再不能言暫時性了。



牛肉，今年漲了２０％；汽油價，今年漲了五成。



美國最大的肉商Ｔｙｓｏｎ，將要加價，亞馬遜早已加了價，這些物價加了之後，是難回跌

下來。



美國工人月均收入４５００美元未扣稅，醫保等，供樓╱租金升了，平均月費１７００美元

，美工人平均年薪增幅為４﹒４％，但物價是以１０％以上上升時，民生必苦，民怨生，拜登不

作些樣去壓通脹是不成，而壓通脹最好的樣是：加息。



所以，美國今後加息之途會加快，就算不加快，市場也當你一定會加快，因此２０２１年

１１月１８日之後，還會有哪些投資者賭會減息，美儲局會鴿？



當市場於２０２１年１１月１８日統一認為美儲局會鷹時，這就是市場之轉捩點，因為大家

齊心看息是：進，進，進。十年債息一進至２％以上時，美股大件事了。《資深投資者 石鏡泉

》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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