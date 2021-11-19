【黃金甦醒】高通脹勢難逆，黃金甦醒可部署ＳＰＤＲ金ＥＴＦ

《經濟通通訊社記者鄧經書１９日專訊》美國最新消費物價指數（ＣＰＩ）按年升幅飆至逾

３０年新高的６﹒２％，反映高通脹時期即將降臨。惟近年市場資金主要以美債、商品期貨，甚

至以虛擬貨幣作對沖，令黃金近期備受冷落，金價自去年創下每盎斯２０７５美元的歷史高位後

回落，過去一年表現乏善可陳，惟不至於一文不值，目前反而為重新部署黃金好倉時機。



＊高通脹趨勢短期難逆轉＊



筆者認為通脹上揚的趨勢短期較難逆轉。先見資金積極湧入通脹掛鈎債券（ＴＩＰＳ），收

益率跌至歷史新低；根據聯儲局１０年通脹打和利率（１０－Ｙｅａｒ Ｂｒｅａｋｅｖｅｎ

Ｉｎｆｌａｔｉｏｎ Ｒａｔｅ）數據顯示，市場對於美國未來１０年的通脹預測，已由去９月

底的大約１﹒６厘水平一路走高，到本月升至最高２﹒７厘，迫近２００４年５月２﹒７６厘的

歷史高位，反映投資者憂慮通脹失控。此外，根據里士滿聯儲銀行的調查顯示，製造商交貨所需

時間相關指數（Ｌｅａｄ Ｔｉｍｅ），由今年１０月後更攀升至６７點的逾四分一世紀高位，

可見解決產能或供應樽頸問題仍是燃眉之急，卻不容易，反映通脹問題短期難解。



＊黃金或被重新關注＊



何以選擇黃金作為對沖通脹工具之一？因黃金在傳統上擔當著避險及抗通脹角色。金價自去

年８月７日創歷史新高後反覆偏軟，同期銅價、油價和整體大宗商品價格卻錄得五成或以上升幅

，金價表現明顯落後。此外，聯儲局明年啟動退市步伐甚至加息行動如箭在弦，美股料有調整壓

力，加上進入加息周期後，美債表現料會遜色，明年環球投資市場勢起波瀾。再者，避險資金總

不會全數湧進美元，它們會令避投資合多元化，料有聰明資金重新留意黃金這項沉睡已久的避險

工具。

再者，市場游資仍然氾濫，但可吸引資金流入的已經不多。標普２０２２年預測市盈率約

２１倍，於過去十年屬偏昂貴水平；大宗商品普遍炒起一整年；虛擬貨幣亦早已飛天，令本年尚

未起動的黃金更見吸引。



＊可投資ＳＰＤＲ金ＥＴＦ＊



此外，不少市場分析員均看好金價走勢。部分認為高通脹愈持久，金價就有更大上升空間，

預料到今年底，黃價將攀升至１９１６美元。隨著黃金趕上其他替代資產，金價明年有可能達到

２０００美元以上，且金價技術上仍處牛市。德國商業銀行分析師Ｄａｎｉｅｌ

Ｂｒｉｅｓｅｍａｎｎ表示，金價能夠頂住美元走強的負面影響，今年底前或會升至每盎司

１９００美元。此外，亦有分析認為，在消費者物價持續上漲，但美國經濟復甦速度放緩的情況

下，或會令更多投資者將黃金作為避險資產。

筆者建議，穩健風格的投資者可考慮ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０），並分兩注買入。首

注可於約１３５０元買入，然後待調整至１３３０元買入第二注，一年目標價為１５００元，惟

跌穿１２８０元止蝕。（ｋｓ）

