【配股潮】碧服半日獲逾１２億淨掃貨主板最多，專家稱可吼位買入

《經濟通通訊社記者羅鈞鴻１９日報道》內房股配股潮持續！昨天停牌的碧桂園服務

（０６０９８）宣布折讓近一成配股，集資８０億元。股份今早復牌後隨即失守配股價，低見

４９﹒１元，創近兩個月低位，中午仍跌１２％。專家預期，內房股藉旗下物管公司集資的情況

將愈來愈常見，或令資金短期從板塊抽走，惟長遠仍看好碧服前景。



＊碧服曾瀉兩成兼失守５０元關，物管股個別發展＊



碧服今早宣布折讓９﹒５％配售１﹒５億股，每股配售價５３﹒３５元，集資達８０億元，

用於未來潛在收購、商業寫字樓服務、管理服務、城市服務與生活服務類等新業務拓展、再融資

等。

股份今早復牌後低開１１﹒８％，跌幅大於配股折讓幅度，開市後隨即失守５０元關，最多

瀉２０％，低見４９﹒１元，創近兩個月以來新低，其後跌幅收窄，半日仍跌１２﹒３％，報

５１﹒７元。其他物管股個別發展，華潤萬象生活（０１２０９）無升跌、恒大物業

（０６６６６）微跌０﹒５％；融創服務（０１５１６）則逆市升２﹒１５％。



＊逾１２億元淨掃碧服，買家入市態度進取＊



據《經濟通ＨＶ２報價系統》數據顯示，截至半日，碧服暫錄逾１２﹒７１億元淨主動買入

，規模較過往五個交易日平均的約３８５６萬元激增近３２倍，且佔成交金額４２﹒９８％，規

模不容忽視。

若仔細看碧服的買家入市情況，便發現買家的入市態度轉為積極。碧服的整體及大戶（單宗

成交金額大於１００萬元）主動買沽比率分別為７３：２７及７４：２６，較過往五個交易日平

均的５２：４８及４９：５１明顯改善，反映碧服買家，尤其大戶買家，入市態度進取，趁股價

急挫時撈底。



＊險資拋售內房股，國壽連續五季減持萬科＊



內房債務危機持續，內房股再遭險資拋售。據內地《證券日報》統計，在險資減持內房股的

趨勢中，以國壽（０２６２８）對萬科Ａ股（深：００００２）的減持比例最大、減持時間最長

。國壽已連續五季減持萬科Ａ股，持股量較去年六月底大減６２％，持股比例由２﹒１６％減至

０﹒７３％。截至今年第三季，僅１３隻內房股的頭十大流通股股東出現險資身影。



＊溫鋼城：內房、物管配股潮未完，碧服前景看俏！＊



ｉＦａｓｔ Ｇｌｏｂａｌ Ｍａｒｋｅｔｓ副總裁溫鋼城今早在《經濟通通訊社》財經直

播節目《開市Ｇｏｏｄ Ｍｏｒｎｉｎｇ》表示，內房資金鏈緊拙，藉旗下物管公司集資屬預期

之內。由於內房出售樓宇的毛利率低，它們以往傾向發高息債，從市場獲取資金發展業務，導致

行業出現高槓桿、高負債的情況。在三條紅線政策下，內房轉移透過配股、出售資產集資，因此

預計其他內房股將相繼仿效。

事實上，內房撲水賣資產並非新鮮事。融創中國（０１９１８）上周日（１４日）宣布折讓

近１１％配股，兼減持融創服務，合共套現７４億元。市場憂慮融創系資金鏈緊張，消息拖累融

創中國及融創服務在本周暫瀉１７％及２０％。

在物管股中，溫鋼城相對看好碧服，主要由於母企碧桂園沒有觸及三條紅線、財政穩健；碧

服今次配股用於收購項目，有助在管面積和收入持續增長，確保現金流充裕。對於碧服失守配股

價，溫鋼城推測市場或對再有物管股配股感意外，憂慮配股潮持續而將資金從板塊抽走，拖累碧

服跌幅較大。不過，他預料碧服在５０元有頗大支持，若然股價失守４８元則先行止蝕，待股價

回落至４１﹒５元再分注吸納。



