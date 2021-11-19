《盤後部署》科技股拖累大市，料下周個別科技股有輕微反彈

《經濟通通訊社１９日專訊》阿里（０９９８８）及京東（０９６１８）昨日收市後一同公

布業績，其中阿里二季度純利約５３﹒６７億人民幣，同比跌８１％，股價開跌逾一成。京東第

三季收入按年增近兩成六勝過預期，股價高開近５％，最終更以全日高位收盤，報３５２﹒４元

，升超過９％。另外碧桂園服務（０６０９８）公布折讓近一成配股籌８０億元，消息拖累股價

今日復牌後低開超過一成。恒指最終全日收報２５０４９，跌２６９點或１﹒０７％，主板成交

１３６５﹒１５億元。恒生中國企業指數收報８９７０，跌６５點或０﹒７２％。恒生科技指數

收報６４５７，跌１６點或０﹒２６％。

Ａ股造好，上證綜合指數收報３５６０，升３９點或升１﹒１３％，成交４４０５﹒９４億

元人民幣。深證成份指數收報１４７５２，升１７３點或升１﹒１９％，成交６７２５﹒５７億

元人民幣。



＊恒指有望反彈，惟力度未必大＊



大市連日受科技股績差拖累，兩日累跌６００點。儘管已跌穿十天及五十天線等指標，但今

日仍成功以陽燭收市，反映於現時低位附近仍有一定支持。恒指兩日跌幅較大，料下周一會有一

定程度反彈，惟暫時未見有重大利好消息，故彈幅未必大。部署方面可短炒個別科技股波幅。

京東今日受績佳及染藍憧憬利好急升，惟股價已炒高不少，料即使成功染藍亦未必有更大升

幅，反之更有機會回吐至二十天線約３２０元水平。（ｈｃ）

