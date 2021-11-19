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19/11/2021 09:51

【外圍經濟】南韓１０月ＰＰＩ按年升８﹒９％，創１３年新高

　　《經濟通通訊社１９日專訊》南韓１０月生產者價格指數（ＰＰＩ）按年升８﹒９％，前值
７﹒６％，創２００８年以來最高，其中煤碳和石油產品爆升８５﹒６％。數據加劇市場對南韓
央行進一步加息的預期。
　　ＰＰＩ升幅加劇，預示企業將生產成本轉嫁給消費者，進一步推高已處於近１０年峰值的消
費者物價指數（ＣＰＩ）。最新數據支持南韓央行行長李柱烈的鷹派政策，央行早前已表示，考
慮在本月２５日第２次加息。（ｊｆ）

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