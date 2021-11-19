【外圍經濟】南韓１０月ＰＰＩ按年升８﹒９％，創１３年新高

《經濟通通訊社１９日專訊》南韓１０月生產者價格指數（ＰＰＩ）按年升８﹒９％，前值

７﹒６％，創２００８年以來最高，其中煤碳和石油產品爆升８５﹒６％。數據加劇市場對南韓

央行進一步加息的預期。

ＰＰＩ升幅加劇，預示企業將生產成本轉嫁給消費者，進一步推高已處於近１０年峰值的消

費者物價指數（ＣＰＩ）。最新數據支持南韓央行行長李柱烈的鷹派政策，央行早前已表示，考

慮在本月２５日第２次加息。（ｊｆ）

