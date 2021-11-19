【外圍經濟】共和黨眾院拉布，拜登稅收及社會開支法案延１日投票

《經濟通通訊社１９日專訊》美國眾議院原擬於當地時間周四晚（本港時間周五上午），投
票表決總統拜登的１﹒７萬億稅收和社會開支法案。不過共和黨眾院領袖麥卡錫發表逾３小時講
話，反對名為「重建美好未來」的法案通過，民主黨最終宣布休會，延至當地時間周五上午８時
投票。
雖然議長佩洛西早前表示，相信有足夠多的民主黨人支持法案，但她最多只能丟失３張民主
黨議員票（ｊｆ）
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