《台股攻略－黃振宇》台股受制萬八點關口，終止五連升

《台股攻略》台股今日（１９日）先升後跌，在晶圓雙雄領軍下，大市最多升至１７９８６

點高位，惟高位受壓，金融、鋼鐵及航運板塊同步走弱，加權指數最終倒跌２３點，收

１７８１８點，成交金額為３９７１﹒６５億元（新台幣．下同）。

晶圓雙雄造好，台積電收６１８元，升０﹒９％；聯電收６５﹒１元，升３﹒２％；大立光

升１﹒９％，鴻海、廣達及矽力─ＫＹ則跌０﹒５％至１﹒６％。面板三虎的友達收２１﹒８５

元，升１﹒６％；彩晶收１６﹒２５元，升１﹒９％；群創收１８﹒９５元，升１﹒３％。金融

板塊的新光金、富邦金及中信金跌超過２％，國泰金、台新金、王道銀行、國票金、開發金、中

再保及中壽均跌超過１％。鋼鐵板塊的中鋼跌１﹒１％，中鴻、燁興及燁輝跌超過３％，海光、

春雨、聚亨及佳大跌超過２％。航運三雄的陽明收１０７﹒５元，跌１﹒８％；長榮收１１７元

，跌１﹒７％；萬海收１５６元，跌２﹒８％。散裝航運的中櫃跌超過４％，裕民、慧洋─ＫＹ

、正德、榮運、新興、志信、台航及亞航均跌超過２％。元宇宙概念持續，光磊漲停，鈺創升近

７％，位速及智崴升超過２％，連帶主板與顯卡製造商的映泰升超過８％，微星、承啟、技嘉及

撼訊均升１％至３％。

隨著美股科技指數持續創高，可望帶動台股電子股份走強，惟現時指數接近１８０００點關

口，預料市場沽壓較大，建議投資者需控制投資注碼，宜將持貨量降低，減低面對大市回調的風

險。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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