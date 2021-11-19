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即市新聞

19/11/2021 09:50

《窩輪豪情－梁業豪》不進則退，咎由自取

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為必需性消費業
、醫療保健業與公用事業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現
為中通快遞（０２０５７）、農夫山泉（０９６３３）與京東集團（０９６１８），可用作買入
其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的
股票，則宜首選阿里巴巴（０９９８８）、百度（０９８８８）與碧桂園服務（０６０９８）。
　　今早（１９日）港股裂口低開，表面上原因為中美關係再度轉差，實情是好友自己不爭氣，
多番錯失將大市推高的良機。逆水行舟，不進則退；於淡友大戶控制大局一段時間後，好友不好
好把握重奪市場控制權的機會，可謂咎由自取。作為中長線投資者，現時唯有打算伺機增持現貨
的念頭，並開始留意局勢變化，研究暫作減持，嘗試走位的可行性。須注意的，為恒指牛證的收
回價重貨區現為２４８００－２４８９９；若恒指被推低至２４８００，將可產生１３００張恒
指期貨淡倉的威力。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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