《窩輪豪情－梁業豪》不進則退，咎由自取

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為必需性消費業

、醫療保健業與公用事業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現

為中通快遞（０２０５７）、農夫山泉（０９６３３）與京東集團（０９６１８），可用作買入

其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的

股票，則宜首選阿里巴巴（０９９８８）、百度（０９８８８）與碧桂園服務（０６０９８）。

今早（１９日）港股裂口低開，表面上原因為中美關係再度轉差，實情是好友自己不爭氣，

多番錯失將大市推高的良機。逆水行舟，不進則退；於淡友大戶控制大局一段時間後，好友不好

好把握重奪市場控制權的機會，可謂咎由自取。作為中長線投資者，現時唯有打算伺機增持現貨

的念頭，並開始留意局勢變化，研究暫作減持，嘗試走位的可行性。須注意的，為恒指牛證的收

回價重貨區現為２４８００－２４８９９；若恒指被推低至２４８００，將可產生１３００張恒

指期貨淡倉的威力。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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