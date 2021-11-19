【虛幣世界】比特幣回吐至五萬七水平，加密貨幣市場疲弱

《經濟通通訊社記者李皆穎１９日報道》比特幣沽壓情況延續，並跌破六萬美元關口，目前

維持在五萬七美元水平，而以太幣亦自１０月以來曾試過跌穿四千美元關口。市場投資者及交易

員暫時未找到下跌的具體原因，但明顯加密貨幣市場比起上周表現疲弱。

數字資產公司 Ｅｑｏｎｅｘ 的銷售和交易主管馬特﹒布洛姆 （Ｍａｔｔ Ｂｌｏｍ）

昨日（１８日）在一份時事通訊中表示，目前比特幣空頭的信心會增強，而且到目前為止，雖

然比特幣目前未有大幅下挫，但收盤價低於 ５８８５０ 美元將增加「空軍」的信心，使價格

有機會跌至 ５６６７０ 美元水平。

虛擬貨幣價格走勢下挫，但目前略為回穩，據經濟通據數顯示，比特幣現報

５７２６４﹒４８元（美元．下同），升０﹒５３％（２４小時比較．下同）；以太幣現報

４０４２﹒２５元，升１﹒１４％；艾達幣報１﹒８元，升０﹒７８％；瑞波幣報１﹒０５元，

升０﹒７％。



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