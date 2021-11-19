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19/11/2021 09:30

《談國論企－黎偉成》須續反擊美攬炒防借力擴勢

　　《談國論企》中國國家主席習近平２０２１年１１月１６日上午同美國總統拜登舉行的視頻
會晤，仍然是如預期的陷於「各自表述」困局，更麻煩者為美方並無放棄對華霸道地單方面加徵
關稅和深化對中企的「制裁」等劣策，攬炒之態未改，彰彰明甚。相信拜登只是希望通過與習近
平的會晤，以強化對外的政治「本錢」，借力擴勢，和掩盖其內政與外交失敗惡效，需要注意的
是美國對華攬炒惡思劣行肯定不變。中國須繼續反制反擊美劣行。
　
＊拜登在美國內與外政治能力和效應均差＊
　
　　要狠狠指出者，為美方於最近一兩個月都十分積極主動要求舉行「習、拜會」，甚至明言希
望在法國舉行的２０國集團Ｇ２０峰會期間舉行面對面的會談，未能遂願之後，便匆匆改變主意
而要求中方安排兩國元首舉行「視頻會晤」，更「樂意」於接近４個小時的會晤中該習近平有充
分足夠時間闡述對中美於新時期應處之道，包括：三點原則和四個方面的優先事項，如斯「客氣
」，和拜登之「美國回來了」甚至其前朝特朗普之「美國優先」，絕對十分不「匹配」，當有所
求，重點有：
　　最是重要者，為（甲）拜登在美國以至國際的決策、做法和效應，皆差勁，特別是（一）美
國對外即國際事務，敗績斑斑。最新的當然是在（ｉ）搶走法國常規潛艇訂單而售核動能潛艇予
澳洲，使美、法和法、澳關係惡化，故拜登到法國出席Ｇ２０會議得低聲下氣到訪法國總統馬克
龍，而非在公開場合會面，和（ｉｉ）在阿富汗撤軍，自顧自而為之，使以歐盟為主的盟友在未
獲事前的通知，撤僑工作在無配合劣情底下混亂得很。尤以法國為主的歐盟，對美國的不滿，溢
於言表，凡此，使拜登急於要「另闢新途」，匆匆與習近平作任何方式的會晤，作為提升其「政
治價值」的「本錢」，其急其亂，可以想見，當有十分重大和劣質的政治目的。
　　至於（二）拜登在美國內政的表現，亦相當差勁。特別是在防控惡疫的政策與策略相當失敗
，否則美國就不會在匆匆「重啟經濟」政策，迅使確診者和死亡人數迅即大幅上升，而這是在疫
苗接種率相當高的環境底下的惡況。拜登如何做好美國國內管治，於防控疫情的失敗，便可見一
斑。
由是拜登在處理美國內與外事務，皆出現許許多多這樣或那樣的重大問題和缺失，需要搞點「新
意」，以重振其「聲望」，而最新一招，就是找中國作為其十分短暫的「救生草」，卻對中國完
全沒有良性的表示，重點有（乙）拜登居然完全沒有在會晤前前後後，仍然繼續沿用其上任的美
國共和黨人特朗普對華輸美商品的單邊加徵關稅的不公平、不公正劣策，亦強化對中資企業的「
制裁」，但習近平並未有在與拜登視頻會晤中提及。此因中國國務院副總理劉鶴等中方官員，與
包括美國財長耶倫、美國貿易代表戴琪等對話時，已強調要美方取消不公平、不公義的加徵關稅
和制裁等劣策，而美方仍然無動於衷，夠了，不用由元首對美再講了，此為中國之泱泱大國之道

　
＊美方未有稍減攬炒中國劣行須嚴陣以待＊
　
　　此亦為中國要繼續從政治、經濟等全方位，嚴防和嚴厲反擊甚至反制美帝國霸權主義者頻頻
的攬炒，保護中國本身和國際上合法、合理的權益。
　　習近平提出的「三個原則」和「四個方面優先事項」，不易為之和不易達標，特別是要求美
方（Ｉ）「展現大國擔當」，美國政棍一直認為美國才是「世界一等一大國」，其他都不是大國
，故它不會與包括中國在內的其他國家共同擔當，更不會如習近平所言之與中國（ＩＩ）平等互
利，和（ＩＩＩ）以建設性方式管控分歧和敏感問題，（ＩＶ）加強在重大國際和地區熱點照題
上的協調與合作。
　　我相信：與習近平的視頻會晤，拜登只是力求減低其差勁政治經濟表現，以爭取美國民主黨
人在２０２２年的美國中期選舉取得較好成果。
　　但拜登與特朗普同樣是反華制華的劣行者，相信中國絕不會受美帝國霸權主義「擁護者」的
任何虛假而有毒之語之行。　（論習拜視頻會晤，之三）
《資深財經評論員　黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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