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即市新聞

19/11/2021 09:23

《異動股》阿里（９９８８）開跌逾一成，第二季純利跌八成

　　《經濟通通訊社１９日專訊》阿里巴巴（０９９８８）現價跌１０﹒２６％，報１４０元，
以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅１５﹒２５％。該股成交約１２０６萬股，涉資
１７﹒０６億元。
　　阿里公布，截至９月３０日止第二季度純利約５３﹒６７億人民幣，同比跌８１％，每股攤
薄盈利０﹒２５人民幣，非公認會計準則淨利潤２８５﹒２４億人民幣，跌３９％。
　　集團指，第二季度純利同比減少主因期內所持上市公司股權投資的市價變動，令利息和投資
錄淨損失１１４﹒５６億人民幣，而去年同期為淨收益，以及對關鍵策略領域投入的增加和支持
商家的舉措。
　　集團又指，第二季度內地零售市場實物商品交易總額（ＧＭＶ）同比錄單位數增長，主因市
場狀況放緩及電商市場參與者增多，其中服裝和配飾類目實物商品ＧＭＶ增長放緩，但消費電子
產品及家居等產品類目增長仍強勁。
　　績後阿里遭摩通降目標價，由２５０元降至２０５元，但維持「增持」評級。
　　現時，恒生指數報２４９３４，跌３８５點或跌１﹒５２％，主板成交３８﹒２７億元。國
企指數報８９０８，跌１２７點或跌１﹒４１％。恒生科技指數報６３７１，跌１０３點或跌
１﹒６０％。
　　即月期指新報２４９１６，跌３９２點，低水１８點。即月國指期貨報８９１６，跌１２７
點，高水７點。即月科指期貨新報６３６８，跌１２６點，低水２０點。

　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阿里（０９９８８）　　　１４０﹒００元　跌１０﹒２６％
　　京東集團（０９６１８）　３３９﹒００元　　升４﹒９５％
　　騰訊（００７００）　　　４８６﹒６０元　　跌２﹒０５％
　　美團（０３６９０）　　　２７９﹒４０元　　跌２﹒１０％
　　阿里健康（００２４１）　　　９﹒１３元　　跌２﹒６７％
　　阿里影業（０１０６０）　　　０﹒８９元　　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｈｃ）

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