《異動股》阿里（９９８８）開跌逾一成，第二季純利跌八成

《經濟通通訊社１９日專訊》阿里巴巴（０９９８８）現價跌１０﹒２６％，報１４０元，

以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅１５﹒２５％。該股成交約１２０６萬股，涉資

１７﹒０６億元。

阿里公布，截至９月３０日止第二季度純利約５３﹒６７億人民幣，同比跌８１％，每股攤

薄盈利０﹒２５人民幣，非公認會計準則淨利潤２８５﹒２４億人民幣，跌３９％。

集團指，第二季度純利同比減少主因期內所持上市公司股權投資的市價變動，令利息和投資

錄淨損失１１４﹒５６億人民幣，而去年同期為淨收益，以及對關鍵策略領域投入的增加和支持

商家的舉措。

集團又指，第二季度內地零售市場實物商品交易總額（ＧＭＶ）同比錄單位數增長，主因市

場狀況放緩及電商市場參與者增多，其中服裝和配飾類目實物商品ＧＭＶ增長放緩，但消費電子

產品及家居等產品類目增長仍強勁。

績後阿里遭摩通降目標價，由２５０元降至２０５元，但維持「增持」評級。

現時，恒生指數報２４９３４，跌３８５點或跌１﹒５２％，主板成交３８﹒２７億元。國

企指數報８９０８，跌１２７點或跌１﹒４１％。恒生科技指數報６３７１，跌１０３點或跌

１﹒６０％。

即月期指新報２４９１６，跌３９２點，低水１８點。即月國指期貨報８９１６，跌１２７

點，高水７點。即月科指期貨新報６３６８，跌１２６點，低水２０點。





表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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阿里（０９９８８） １４０﹒００元 跌１０﹒２６％

京東集團（０９６１８） ３３９﹒００元 升４﹒９５％

騰訊（００７００） ４８６﹒６０元 跌２﹒０５％

美團（０３６９０） ２７９﹒４０元 跌２﹒１０％

阿里健康（００２４１） ９﹒１３元 跌２﹒６７％

阿里影業（０１０６０） ０﹒８９元 無升跌

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（ｈｃ）

