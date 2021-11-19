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19/11/2021 09:25

《異動股》碧服（６０９８）復牌開跌１１％，折一成配股籌８０億

　　《經濟通通訊社１９日專訊》碧桂園服務（０６０９８）現價跌１１﹒７９％，報５２元，
該股成交約１９４萬股，涉資１﹒０１億元。
　　碧桂園服務公布，以每股５３﹒３５元發行１﹒５億股新股，集資約８０﹒０３億元。每股
作價較停牌收市價５８﹒９５元折讓約９﹒５％；而新股佔擴大後股本約４﹒４５％，將配售予
不少於６名獨立承配人，預計不會有任何承配人成為主要股東。
　　配售事項所得款項淨額擬用作與主要業務相關的未來潛在收併購項目投資，商寫服務、商業
管理服務、城市服務與生活服務類等新業務的拓展，再融資及營運資金。
　　現時，恒生指數報２４９３４，跌３８５點或跌１﹒５２％，主板成交３８﹒２７億元。國
企指數報８９０８，跌１２７點或跌１﹒４１％。恒生科技指數報６３７１，跌１０３點或跌
１﹒６０％。
　　即月期指新報２４９０２，跌４０６點，低水３２點。即月國指期貨報８９０９，跌１３４
點，平水。即月科指期貨新報６３６２，跌１３２點，高水５點。

　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　碧桂園服務（０６０９８）　５２﹒００元　跌１１﹒７９％
　　碧桂園（０２００７）　　　　６﹒９２元　　　　　無升跌
　　雅居樂（０３３８３）　　　　５﹒３０元　　跌０﹒３８％
　　雅生活（０３３１９）　　　１９﹒９８元　　　　　無升跌
　　龍湖（００９６０）　　　　３９﹒６５元　　升０﹒５１％
　　潤地（０１１０９）　　　　３３﹒９５元　　升２﹒７２％
　　中海外（００６８８）　　　１８﹒０２元　　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｈｃ）

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