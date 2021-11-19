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即市新聞

19/11/2021 09:23

《異動股》京東高開半成，第三季收入按年增近兩成六勝預期

　　《經濟通通訊社１９日專訊》京東集團（０９６１８）現價升４﹒９５％，報３３９元，該
股成交約６６萬股，涉資２﹒２５億元。
　　京東公布，第三季錄得虧損２８﹒０７億元人民幣，差過預期的蝕１６﹒６８億元，而去年
同期為純利７５﹒６億元人民幣，按年由盈轉虧；非公認會計準則下純利為５０﹒５億元人民幣
，按年下跌９﹒２％，好過預期的３２﹒６４億元。。
　　期內，集團錄得收入２１８７億元人民幣，按年增長２５﹒５％，勝預期的２１５４﹒１１
億元其中，商品收入按年升２２﹒９％，服務收入增長４３﹒３％。非公認會計準則下
ＥＢＩＴＤＡ為５９億元人民幣，按年跌約１４﹒５％。
　　年度活躍用戶數由截至去年９月３０日止十二個月的４﹒４１６億增加２５％至截至
２０２１年９月３０日止十二個月的５﹒５２２億。
　　現時，恒生指數報２４９３４，跌３８５點或跌１﹒５２％，主板成交３８﹒２７億元。國
企指數報８９０８，跌１２７點或跌１﹒４１％。恒生科技指數報６３７１，跌１０３點或跌
１﹒６０％。
　　即月期指新報２４９２０，跌３８８點，低水１４點。即月國指期貨報８９１８，跌１２５
點，高水９點。即月科指期貨新報６３６９，跌１２５點，低水２點。
　
　　　　　　　　　　　表列相關股份表現
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　京東集團（０９６１８）　　　３３９元　　升４﹒９５％
　　騰訊（００７００）　　　４８６﹒６元　　跌２﹒０５％
　　美團（０３６９０）　　　２７９﹒４元　　　跌２﹒１％
　　阿里（０９９８８）　　　　　１４０元　跌１０﹒２６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｋｓ）

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