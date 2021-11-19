《異動股》京東高開半成，第三季收入按年增近兩成六勝預期

《經濟通通訊社１９日專訊》京東集團（０９６１８）現價升４﹒９５％，報３３９元，該

股成交約６６萬股，涉資２﹒２５億元。

京東公布，第三季錄得虧損２８﹒０７億元人民幣，差過預期的蝕１６﹒６８億元，而去年

同期為純利７５﹒６億元人民幣，按年由盈轉虧；非公認會計準則下純利為５０﹒５億元人民幣

，按年下跌９﹒２％，好過預期的３２﹒６４億元。。

期內，集團錄得收入２１８７億元人民幣，按年增長２５﹒５％，勝預期的２１５４﹒１１

億元其中，商品收入按年升２２﹒９％，服務收入增長４３﹒３％。非公認會計準則下

ＥＢＩＴＤＡ為５９億元人民幣，按年跌約１４﹒５％。

年度活躍用戶數由截至去年９月３０日止十二個月的４﹒４１６億增加２５％至截至

２０２１年９月３０日止十二個月的５﹒５２２億。

現時，恒生指數報２４９３４，跌３８５點或跌１﹒５２％，主板成交３８﹒２７億元。國

企指數報８９０８，跌１２７點或跌１﹒４１％。恒生科技指數報６３７１，跌１０３點或跌

１﹒６０％。

即月期指新報２４９２０，跌３８８點，低水１４點。即月國指期貨報８９１８，跌１２５

點，高水９點。即月科指期貨新報６３６９，跌１２５點，低水２點。



表列相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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京東集團（０９６１８） ３３９元 升４﹒９５％

騰訊（００７００） ４８６﹒６元 跌２﹒０５％

美團（０３６９０） ２７９﹒４元 跌２﹒１％

阿里（０９９８８） １４０元 跌１０﹒２６％

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（ｋｓ）

