【北交所】首批８隻北交所主題基金全部售罄

《經濟通通訊社１９日專訊》據《上海證券報》報道，今日首批８隻北交所主題基金發行頗
為火熱，廣發、匯添富、易方達、華夏、大成、萬家、嘉實、南方基金旗下的北交所主題基金發
行半日均全部售罄，單隻基金募集規模上限為５億元人民幣，預計會啟動比例配售。
滬上一位基金公司營銷總監表示，北交所主題基金的熱賣在預期之中，在此前基金發行預熱
期間，渠道已較有信心。（ｌｃ）
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