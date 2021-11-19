【北交所】首批８隻北交所主題基金全部售罄

《經濟通通訊社１９日專訊》據《上海證券報》報道，今日首批８隻北交所主題基金發行頗

為火熱，廣發、匯添富、易方達、華夏、大成、萬家、嘉實、南方基金旗下的北交所主題基金發

行半日均全部售罄，單隻基金募集規模上限為５億元人民幣，預計會啟動比例配售。

滬上一位基金公司營銷總監表示，北交所主題基金的熱賣在預期之中，在此前基金發行預熱

期間，渠道已較有信心。（ｌｃ）

