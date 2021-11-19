《午市前瞻》專家料恒指本月低位有支持，碧服弱勢不宜低吸

《經濟通通訊社１９日專訊》恒生指數半日收市報２４８７４，跌４４４點或１﹒７６％，

主板成交７６１﹒８２億元。恒生中國企業指數報８８８４，跌１５１點或１﹒６８％。恒生科

技指數報６３９２，跌８２點或１﹒２７％。



＊麥嘉嘉：碧桂園服務彈力不足不宜低買＊



恒指連續第二日裂口低開，申萬宏源投資顧問部主管麥嘉嘉向《經濟通通訊社》表示，跌幅

主要受個別科技股業績表現拖累，阿里盈利跌幅較大，令大市投資氣氛較差，恒指借勢調整。她

指出，現時恒指支持位可先看本月低位約２４４８１水平，向上阻力位則大概位於５０天線約

２５１６９點。

碧桂園服務（０６０９８）昨日停牌後，昨晚公布配股消息，以每股５３﹒３５元發行

１﹒５億股新股，集資約８０﹒０３億元，股份今日復牌大跌超過一成。麥嘉嘉指，市場對有關

消息看法較負面，料需要時間消化，但她相信配股所籌資金，有助加大未來收購項目的資金實力

。但現時多間內房及物管公司債務問題嚴重，龍頭企業訂立收購時或轉趨審慎。

麥嘉嘉提到，現時內房及物管股表現較弱，即使碧服會有反彈，幅度亦不大，故建議現時不

宜低吸。（ｈｃ）

