【北水炒Ｄ乜】淨流入２４﹒５億人幣，買碧服沽騰訊

《經濟通通訊社１９日專訊》恒指低開３８５點，報２４９３４點。最高跌２４２點報

２５０７７點，最低跌４９４點報２４８２５點。恒指收報２５０４９點，跌２６９點或

１﹒０７％。

按額度計算，北水全日淨流入２４﹒５億元人民幣，增加２５１﹒２％。碧桂園服務

（０６０９８）、快手（０１０２４）、融創中國（０１９１８）；淨賣出最多的依次是騰訊控

股（００７００）、安踏體育（０２０２０）、東岳集團（００１８９）。

主板成交１３６５﹒１５億元增加１７﹒２％。其中港股通成交２２２﹒２億元，佔總成交

１６﹒３％。



＊碧服配股跌近９％＊



昨天停牌的碧桂園服務宣布折讓近一成配股，集資８０億元。股份今日復牌後隨即失守配股

價，低見４９﹒１元，尾市反彈上５３﹒７元收市，跌幅收窄至８﹒９％。公司昨晚公告落實消

息，細節與市傳的吻合，且集資所得用於未來潛在收購、商業寫字樓服務、管理服務、城市服務

與生活服務類等新業務拓展、再融資等。碧桂園服務跌８﹒９１％報５３﹒７元，北水淨買入

９﹒７億元。

另外，快手跌２﹒１８％報９６﹒３元，北水淨買入２﹒９億元。融創中國升８﹒９１％報

１５﹒４元，北水淨買入２﹒６億元。騰訊控股跌０﹒１６％報４９６元，北水淨賣出５﹒９億

元。安踏體育無升跌報１３５﹒５元，北水淨賣出２﹒３億元。東岳集團跌１﹒８２％報

１５﹒０８元，北水淨賣出２﹒２億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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碧桂園服務 （０６０９８） ９﹒６５

快手 （０１０２４） ２﹒９４

融創中國 （０１９１８） ２﹒６３

中國移動 （００９４１） １﹒８４

舜宇光學科技 （０２３８２） ０﹒９７

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沽出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） －５﹒９０

安踏體育 （０２０２０） －２﹒２８

東岳集團 （００１８９） －２﹒１６

中芯國際 （００９８１） －１﹒１６

美團 （０３６９０） －１﹒１１

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