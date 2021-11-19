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19/11/2021 17:47

【北水炒Ｄ乜】淨流入２４﹒５億人幣，買碧服沽騰訊

　　《經濟通通訊社１９日專訊》恒指低開３８５點，報２４９３４點。最高跌２４２點報
２５０７７點，最低跌４９４點報２４８２５點。恒指收報２５０４９點，跌２６９點或
１﹒０７％。
　　按額度計算，北水全日淨流入２４﹒５億元人民幣，增加２５１﹒２％。碧桂園服務
（０６０９８）、快手（０１０２４）、融創中國（０１９１８）；淨賣出最多的依次是騰訊控
股（００７００）、安踏體育（０２０２０）、東岳集團（００１８９）。
　　主板成交１３６５﹒１５億元增加１７﹒２％。其中港股通成交２２２﹒２億元，佔總成交
１６﹒３％。

＊碧服配股跌近９％＊

　　昨天停牌的碧桂園服務宣布折讓近一成配股，集資８０億元。股份今日復牌後隨即失守配股
價，低見４９﹒１元，尾市反彈上５３﹒７元收市，跌幅收窄至８﹒９％。公司昨晚公告落實消
息，細節與市傳的吻合，且集資所得用於未來潛在收購、商業寫字樓服務、管理服務、城市服務
與生活服務類等新業務拓展、再融資等。碧桂園服務跌８﹒９１％報５３﹒７元，北水淨買入
９﹒７億元。
　　另外，快手跌２﹒１８％報９６﹒３元，北水淨買入２﹒９億元。融創中國升８﹒９１％報
１５﹒４元，北水淨買入２﹒６億元。騰訊控股跌０﹒１６％報４９６元，北水淨賣出５﹒９億
元。安踏體育無升跌報１３５﹒５元，北水淨賣出２﹒３億元。東岳集團跌１﹒８２％報
１５﹒０８元，北水淨賣出２﹒２億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　碧桂園服務　　（０６０９８）　　　　　　９﹒６５
　　快手　　　　　（０１０２４）　　　　　　２﹒９４
　　融創中國　　　（０１９１８）　　　　　　２﹒６３
　　中國移動　　　（００９４１）　　　　　　１﹒８４
　　舜宇光學科技　（０２３８２）　　　　　　０﹒９７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　沽出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　（００７００）　　　　　－５﹒９０
　　安踏體育　（０２０２０）　　　　　－２﹒２８
　　東岳集團　（００１８９）　　　　　－２﹒１６
　　中芯國際　（００９８１）　　　　　－１﹒１６
　　美團　　　（０３６９０）　　　　　－１﹒１１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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