《美元走勢－羅明立》歐央行貨幣政策落後，歐元１﹒１４遇阻

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １１４﹒３４ １１４﹒４０ １１４﹒２５

歐元╱美元 １﹒１３５２ １﹒１３６９ １﹒１３５１

英鎊╱美元 １﹒３４８９ １﹒３４９９ １﹒３４８１

美元╱瑞郎 ０﹒９２６３ ０﹒９２７０ ０﹒９２５７

美元╱港元 ７﹒７９１０ ７﹒７９１１ ７﹒７８８５

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《美元走勢》美國上周初次申請失業救濟人數為２６﹒８萬，小幅超出預期的２６萬，持續

申領人數則下降至２０８萬。市場相信通脹將高企一段更長時間，預計美聯儲將以更快的速度收

緊貨幣。美匯指數繼續回調至９５﹒５０水平，儘管短線或仍有壓力，但相信在９５﹒００╱

２０應可回穩。

非美貨幣借美元調整而回升，紐西蘭聯儲的季度預期調查顯示，未來兩年的通脹將進一步上

升，下周央行議息有機會上調利率，紐元反彈上０﹒７０５０水平，觸及１０天線，上方阻力在

０﹒７０８０╱０﹒７１００。歐元同樣反彈至１﹒１３７０附近，但歐洲央行的貨幣政策仍會

落後於大多主要經濟體，歐元在１﹒１４關口附近會遇到阻力，可繼續候高做空。今日英國會公

布零售數據，關注１﹒３４３０╱５０的支持。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒１３８５ １﹒１２８０ １﹒１４３０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 買入英鎊 １﹒３４６０ １﹒３５７０ １﹒３４３０

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 買入加元 １﹒２６２５ １﹒２５２５ １﹒２６６０

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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