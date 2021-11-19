金管局：工銀亞洲等四行因違反打擊洗錢條例被罰款４４２０萬元

《經濟通通訊社１９日專訊》金管局宣布已根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》完成

對四間銀行的調查及紀律處分程序。金融管理專員對建行亞洲、中國信託香港、工銀亞洲及

ＵＢＳ ＡＧ香港分行（ＵＢＳＨＫ）分別處以８５０萬、６００萬、２０７０萬及９００萬元

罰款，即合共罰款４４２０萬元，並按需要發出糾正相關違規情況的命令。



＊主要涉及客戶盡職審查存在缺失＊



金管局是在《打擊洗錢條例》於２０１２年４月１日生效後就銀行的制度及管控措施的合規

情況進行一系列現場審查後再作出跟進調查，而當時銀行業界對有關條例的了解及掌握較為有限

。金管局調查發現在有關期間的管控問題，主要涉及持續監察客戶關係，以及就高風險情況進行

嚴格客戶盡職審查方面存在缺失。



＊工銀亞洲及ＵＢＳＨＫ無及時就某些客戶進行定期覆核＊



具體而言，上述四間銀行沒有透過恒常客戶盡職審查以履行持續監察業務關係的責任；其中

，中國信託香港沒有採取適當覆核措施，以確保其所取得有關客戶的文件、數據及資料反映現況

及仍屬相關；而建行亞洲、工銀亞洲及ＵＢＳＨＫ沒有及時就某些客戶進行定期覆核。至於在某

些洗錢╱恐怖分子資金籌集可能出現高度風險的情況，中國信託香港及工銀亞洲沒有就部分客戶

遵守以下規定：（ｉ）採取合理措施以確立有關客戶或實益擁有人的財富來源，及該業務關係所

涉及的資金來源；或（ｉｉ）採取額外措施以減低所涉及的洗錢╱恐怖分子資金籌集的風險。此

外，上述四間銀行均沒有遵守要求，設立及維持有效措施以履行《打擊洗錢條例》有關持續客戶

盡職審查的責任；其中建行亞洲就須作出審查的交易警示採用的甄選準則過於局限，而

ＵＢＳＨＫ的缺失則包括在抽取到期進行定期覆核的客戶風險狀況方面存在系統錯誤。



＊銀行已顯著加強金融罪行相關法例合規能力＊



金管局助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）朱立翹表示，上述四宗個案是在《打擊洗錢條例》

生效後發現有關缺失，而當時銀行業界對該條例的了解及掌握較為有限。至今香港銀行業界，包

括有關銀行，已顯著加強金融罪行相關法例合規能力，特別是在程序、管控措施及人員配置方面

的改進。銀行應參考這些個案例子，檢視數據質素及相關交易監察系統的成效，並持續採取適當

措施以減低風險。展望未來，金管局預期業界會持續進步，同時銀行就打擊洗錢及恐怖分子資金

籌集工作所採取的『風險為本』方法應繼續建基於其對風險變化的最新了解、運用更佳質素的數

據、採用合規科技和負責任地進行創新，以及與生態系統內各持份者保持緊密合作。（ｃｌ）

