【夜期時段】即月期指最新報２４９８２點，跌７點，低水６８點

《經濟通通訊社１９日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４９８８點，跌１點，低水６２
點，最新報２４９８２點，跌７點，低水６８點，合約成交３８０張。
即月國指期貨在夜期時段開市報８９６０點，跌３點，低水１１點，最新報８９６２點，跌
１點，低水９點，合約成交２９１張。
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