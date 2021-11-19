【夜期時段】即月期指最新報２４９８２點，跌７點，低水６８點

《經濟通通訊社１９日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４９８８點，跌１點，低水６２

點，最新報２４９８２點，跌７點，低水６８點，合約成交３８０張。

即月國指期貨在夜期時段開市報８９６０點，跌３點，低水１１點，最新報８９６２點，跌

１點，低水９點，合約成交２９１張。

