長實申請改劃東火炭工業區為住宅區，總樓面面積２６﹒６萬平方米

《經濟通通訊社１９日專訊》長實集團（０１１１３）表示，通過一間名為Ｈｙｂｏｎｉａ

Ｌｉｍｉｔｅｄ的公司向城規會遞交申請，擬把東火炭工業區改造為住宅和政府、機構或社區

用途，以應對香港日益增加

的住屋需求。

長實指，東火炭區毗鄰鐵路樞紐，計劃擬將目前的工業區轉型為住宅區，興建２４座２８－

３８層住宅樓宇，包括一層零售商舖、一層住宅大堂及二層地下車庫，總地積比率為５﹒５，地

盤面積約 ５﹒３萬平方米，總樓面面積約為２６﹒６萬平方米，可興建超過４７００個平均面

積為５６﹒５平方米之住宅單位。該區將打造成一個擁有約４萬平方米廣闊綠化休憩空間的花園

城市，與相鄰社區配合，大大優化周邊環境。

另外，計劃中包括興建行人天橋貫穿整個住宅發展區，以及連接毗鄰的火炭港鐵站，以便

居民出入。同時，區內亦將興建一座有２４間教室的小學，以滿足該地區未來的教育需求。改劃

方案將透過進行重建或改建計劃而逐步淘汰現有東火炭工業區。住宅發展將分不同階段實施，每

座工業大廈的業主均可按需要和計劃靈活地進行住宅發展。如城規會通過此項審批，長實將啟動

第一期重建工作。（ｓｌ）

