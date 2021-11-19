【企業盈喜】大昌（０００８８）料中期轉虧為盈賺３９００萬元

《經濟通通訊社１９日專訊》大昌集團（０００８８）公布，集團預期於２０２１年９月

３０日止６個月，錄得之公司權益持有人應佔溢利淨額約為３９００萬元，而去年同期之虧損淨

額則為１０６０萬元。

主要由於集團確認以公允價值計量且其變動計入損益的金融投資的公允價值淨收益約

５５００萬元所致。該公允價值收益來自集團持有的投資基金中，其一投資組合公司進行首次公

開招股上市所致。（ｂｎ）

