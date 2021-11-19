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19/11/2021 18:38

【恒指季檢】京東、網易、潤啤及新奧能源染藍，成份股增至６４隻

　　《經濟通通訊社１９日專訊》恒指公司公布季檢結果，恒生指數成分股納入京東集團
（０９６１８），網易（０９９９９）、華潤啤酒（００２９１）及新奧能源（０２６８８），
成份股數目將由６０隻增加至６４隻，將於１２月６日（星期一）起生效。（ｂｎ）
　

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