【恒指季檢】京東、網易、潤啤及新奧能源染藍，成份股增至６４隻

《經濟通通訊社１９日專訊》恒指公司公布季檢結果，恒生指數成分股納入京東集團

（０９６１８），網易（０９９９９）、華潤啤酒（００２９１）及新奧能源（０２６８８），

成份股數目將由６０隻增加至６４隻，將於１２月６日（星期一）起生效。（ｂｎ）



