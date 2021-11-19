【恒指季檢】國企指數納入信達生物，剔除中國恒大

《經濟通通訊社１９日專訊》恒指公司公布季檢結果，恒生中國企業指數納入信達生物

（０１８０１），剔除中國恒大（０３３３３），恒生中國企業指數成份股數目維持５０隻，而

恒生科技指數成份股則沒有變動，成份股數目維持３０隻。

在恒生綜合指數方面，納入騰盛博藥（０２１３７），醫脈通（０２１９２）及海倫司

（０９８６９），成份股數目由５００隻增加至５０３隻，上述變動將於今年１２月６日（星期

一）起生效。（ｂｎ）

