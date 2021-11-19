【新冠肺炎】本港新增１宗輸入個案，女患者來自菲律賓帶變種病毒

《經濟通通訊社１９日專訊》衞生署衞生防護中心公布，本港今日新增１宗輸入個案，至今
本港個案累計１２３９７宗（包括１２３９６宗確診個案和一宗疑似個案）。
患者是一名無病徵的３４歲外傭，本周一（１５日）由菲律賓抵港，在竹篙灣檢疫中心檢疫
，驗出帶Ｌ４５２Ｒ變種病毒。她在今年６月於當地完成接種兩劑科興疫苗。（ｈｙ）
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