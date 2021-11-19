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19/11/2021 16:47

【企業盈警】新華通訊頻媒料中期盈轉虧蝕不少於５００萬元

　　《經濟通通訊社１９日專訊》新華通訊頻媒（００３０９）預期，截至今年９月底止中期，
錄得虧損５００萬元，去年同期錄得純利１５７５萬元。
　　該集團指，轉盈為虧主要由於其他收入及收益大幅減少約３１００萬元，因集團於香港政府
根據防疫抗疫基金項下保就業計劃及向運輸業提供的一筆過補貼之應收補貼減少。（ｈｙ）

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