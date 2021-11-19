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即市新聞

19/11/2021 16:31

《小傳日記》阿里業績炒大鑊，搞到魚缸好落寞！

　　《小傳日記》噚晚中概科技大跌，因為阿里巴巴（０９９８８）業績差過魚缸預期，拖累整
體中概科技股氣氛。魚缸低開３８５點報２４９３４點，其後科技股普遍跌幅擴大，魚缸一度急
挫近５００點見２４８２５點。午後，科技股跌幅收窄，加上內房股普遍抽升，最終魚缸報
２５０４９點，跌２６９點或跌１巴仙，主板成交１３６５﹒１５億銀。國企指數報８９７０點
，跌６５點或跌１巴仙。恒生科技指數報６４５７點，跌１６點或跌唔夠１巴仙。
　　Ａ股走高。上證綜合指數報３５６０點，升３９點或升１巴仙，成交４４０５﹒９４億銀人
民幣。深證成份指數報１４７５２點，升１７３點或升１巴仙，成交３０１４﹒２０億銀人民幣

　　科技股今日普遍慘跌。阿里次季盈利按年跌八成一遜預期，跌１１巴仙，報１３９﹒３銀；
京東（０９６１８）第三季收入增兩成六勝預期，加上市場憧憬公司染藍，全日升９巴仙，報
３５２﹒４銀；美團（０３６９０）跌２巴仙，報２８０﹒８銀；騰訊（００７００）跌唔夠１
巴仙，報４９６銀。
　　內房再傳來融資回暖，據報綠城房地產集團將在銀行間市場發行２０億銀人民幣３年期中期
票據，板塊普遍炒起。融創（０１９１８）升９巴仙，報１５﹒４銀；潤地（０１１０９）升６
巴仙，報３５﹒０５銀；碧桂園（０２００７）升５巴仙，報７﹒３銀。
　　市場繼續炒作「雙１１」，快遞股逆勢有鑊氣。嘉里物流（００６３６）升１７巴仙，報
２４﹒６５銀；圓通速遞（０６１２３）升１３巴仙，報３﹒６銀；中通快遞（０２０５７）升
５巴仙，報２５１﹒２銀。
　　不過，魚缸再插，搞到一眾股民好失望，但筆者覺得其實市底唔太差，今日有２００點跌幅
係因為阿里巴巴，但騰訊同美團跌幅都收窄，加上內房又傳融資鬆綁，估計短期魚缸仲有反彈空
間，但需要等待下輪催化劑！　　

　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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