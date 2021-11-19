《小傳日記》噚晚中概科技大跌，因為阿里巴巴（０９９８８）業績差過魚缸預期，拖累整

體中概科技股氣氛。魚缸低開３８５點報２４９３４點，其後科技股普遍跌幅擴大，魚缸一度急

挫近５００點見２４８２５點。午後，科技股跌幅收窄，加上內房股普遍抽升，最終魚缸報

２５０４９點，跌２６９點或跌１巴仙，主板成交１３６５﹒１５億銀。國企指數報８９７０點

，跌６５點或跌１巴仙。恒生科技指數報６４５７點，跌１６點或跌唔夠１巴仙。

Ａ股走高。上證綜合指數報３５６０點，升３９點或升１巴仙，成交４４０５﹒９４億銀人

民幣。深證成份指數報１４７５２點，升１７３點或升１巴仙，成交３０１４﹒２０億銀人民幣

。

科技股今日普遍慘跌。阿里次季盈利按年跌八成一遜預期，跌１１巴仙，報１３９﹒３銀；

京東（０９６１８）第三季收入增兩成六勝預期，加上市場憧憬公司染藍，全日升９巴仙，報

３５２﹒４銀；美團（０３６９０）跌２巴仙，報２８０﹒８銀；騰訊（００７００）跌唔夠１

巴仙，報４９６銀。

內房再傳來融資回暖，據報綠城房地產集團將在銀行間市場發行２０億銀人民幣３年期中期

票據，板塊普遍炒起。融創（０１９１８）升９巴仙，報１５﹒４銀；潤地（０１１０９）升６

巴仙，報３５﹒０５銀；碧桂園（０２００７）升５巴仙，報７﹒３銀。

市場繼續炒作「雙１１」，快遞股逆勢有鑊氣。嘉里物流（００６３６）升１７巴仙，報

２４﹒６５銀；圓通速遞（０６１２３）升１３巴仙，報３﹒６銀；中通快遞（０２０５７）升

５巴仙，報２５１﹒２銀。

不過，魚缸再插，搞到一眾股民好失望，但筆者覺得其實市底唔太差，今日有２００點跌幅

係因為阿里巴巴，但騰訊同美團跌幅都收窄，加上內房又傳融資鬆綁，估計短期魚缸仲有反彈空

間，但需要等待下輪催化劑！



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