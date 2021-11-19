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即市新聞

19/11/2021 12:46

《宏觀論勢－李依萊》滯脹風險受控

　　《宏觀論勢》聯儲局於１１月３日宣佈最終退出其在疫情最嚴重時推出的緊急刺激措施，其
將開始每月減少１５０億美元的購債規模，逐步將購債規模從每月１２００億美元減少至明年年
中之前的零水平。雖然這是因疫情啟動的超寬鬆貨幣政策開始結束的標誌，但聯儲局主席鮑威爾
強調，首次加息尚需時日。隨著逐步退出量化寬鬆，各種條件看來仍然廣泛利好風險資產。
　　儘管如此，多名聯儲局官員已在近期評論中表示，由於供應鏈中斷和能源價格上漲等因素，
通脹高企持續的時間已超過預期，從而將可能會在２０２２年很長一段時間維持在高於聯儲局
２％目標值的水平。對通脹的擔憂導致了美國國債孳息率曲線出現熊市趨平走勢，由於市場的加
息步伐更加激進，短期利率走高，而長期利率則在滯脹擔憂的陰影下走低。鑑於聯儲局的平均通
脹目標框架，通脹率料將保持在可控範圍內，但投資者須注意，通脹仍然是一項關鍵的尾端風險

　　今年到目前為止，汽車和住房等主要貢獻因素的價格上漲主要受供應驅動。尾端風險可能是
導致服務成本、工資及消費者長期通脹預期進一步增加的溢出效應。核心個人消費支出
（ＰＣＥ）通脹率於９月份為按年３﹒６％，本行預計其將在今年年底進一步上升至４％以上，
然後下跌至聯儲局明年２％的目標。

＊企業盈利前景仍穩健＊

　　美國、歐洲和日本的企業盈利保持穩健，三個市場的業績均高於市場預期。已經報告業績的
美國公司中有超過８０％錄得高於預期的每股收益，科技公司仍然是盈利的領導者，儘管如此，
企業如何處理決策層關注的同樣問題受到關注，如投入成本、勞工市場及全球供應鏈的狀況。

＊中國走向「共同富裕」＊

　　與此同時，中國經濟增長放緩繼續引發投資者憂慮。
　　中國最新的官方製造業採購經理人指數從９月份的４９﹒６下降至１０月份的４９﹒２，表
明內需繼續減弱，與外部需求形成對比。１０月份服務業採購經理人指數從９月份的５３﹒２降
至５２﹒４。整體綜合採購經理指數從之前的５１﹒７降至５０﹒８，明顯表明中國經濟增長在
２０２１年四季度初繼續失去動力。
導致信貸增長放緩的最大因素來自消費貸款，特別是中長期家庭貸款，即抵押貸款，反映房地產
行業的信貸環境仍然緊張。雖然中國的經濟前景似乎低迷，但經濟大幅下行的風險看來仍處於可
控範圍。
　　整體而言，多個行業持續監管收緊、全國部分地區電力短缺以及市場對恒大財務困境潛在蔓
延的擔憂，可能會在短期內對中國股市和投資者情緒造成壓力。
　　然而，中國再次強調「共同富裕」，進一步強化了此觀點：近期的監管行動似乎是將長期社
會和經濟穩定置於短期經濟增長之上的更廣泛努力的一部分。未來數周另一個關鍵的市場驅動因
素將是美國的財政政策。
　　整體而言，適度承險的投資策略應該是較佳的選擇，但投資者應預期未來１２個月的投資回
報將更低，而且可能出現短期回落。《新加坡銀行投資策略主管　李依萊》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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