《宏觀論勢－李依萊》滯脹風險受控

《宏觀論勢》聯儲局於１１月３日宣佈最終退出其在疫情最嚴重時推出的緊急刺激措施，其

將開始每月減少１５０億美元的購債規模，逐步將購債規模從每月１２００億美元減少至明年年

中之前的零水平。雖然這是因疫情啟動的超寬鬆貨幣政策開始結束的標誌，但聯儲局主席鮑威爾

強調，首次加息尚需時日。隨著逐步退出量化寬鬆，各種條件看來仍然廣泛利好風險資產。

儘管如此，多名聯儲局官員已在近期評論中表示，由於供應鏈中斷和能源價格上漲等因素，

通脹高企持續的時間已超過預期，從而將可能會在２０２２年很長一段時間維持在高於聯儲局

２％目標值的水平。對通脹的擔憂導致了美國國債孳息率曲線出現熊市趨平走勢，由於市場的加

息步伐更加激進，短期利率走高，而長期利率則在滯脹擔憂的陰影下走低。鑑於聯儲局的平均通

脹目標框架，通脹率料將保持在可控範圍內，但投資者須注意，通脹仍然是一項關鍵的尾端風險

。

今年到目前為止，汽車和住房等主要貢獻因素的價格上漲主要受供應驅動。尾端風險可能是

導致服務成本、工資及消費者長期通脹預期進一步增加的溢出效應。核心個人消費支出

（ＰＣＥ）通脹率於９月份為按年３﹒６％，本行預計其將在今年年底進一步上升至４％以上，

然後下跌至聯儲局明年２％的目標。



＊企業盈利前景仍穩健＊



美國、歐洲和日本的企業盈利保持穩健，三個市場的業績均高於市場預期。已經報告業績的

美國公司中有超過８０％錄得高於預期的每股收益，科技公司仍然是盈利的領導者，儘管如此，

企業如何處理決策層關注的同樣問題受到關注，如投入成本、勞工市場及全球供應鏈的狀況。



＊中國走向「共同富裕」＊



與此同時，中國經濟增長放緩繼續引發投資者憂慮。

中國最新的官方製造業採購經理人指數從９月份的４９﹒６下降至１０月份的４９﹒２，表

明內需繼續減弱，與外部需求形成對比。１０月份服務業採購經理人指數從９月份的５３﹒２降

至５２﹒４。整體綜合採購經理指數從之前的５１﹒７降至５０﹒８，明顯表明中國經濟增長在

２０２１年四季度初繼續失去動力。

導致信貸增長放緩的最大因素來自消費貸款，特別是中長期家庭貸款，即抵押貸款，反映房地產

行業的信貸環境仍然緊張。雖然中國的經濟前景似乎低迷，但經濟大幅下行的風險看來仍處於可

控範圍。

整體而言，多個行業持續監管收緊、全國部分地區電力短缺以及市場對恒大財務困境潛在蔓

延的擔憂，可能會在短期內對中國股市和投資者情緒造成壓力。

然而，中國再次強調「共同富裕」，進一步強化了此觀點：近期的監管行動似乎是將長期社

會和經濟穩定置於短期經濟增長之上的更廣泛努力的一部分。未來數周另一個關鍵的市場驅動因

素將是美國的財政政策。

整體而言，適度承險的投資策略應該是較佳的選擇，但投資者應預期未來１２個月的投資回

報將更低，而且可能出現短期回落。《新加坡銀行投資策略主管 李依萊》



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