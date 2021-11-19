《股市一周》科技股業績普通，恒指險守兩萬五關口

《經濟通通訊社１９日專訊》大市本周初承接上周末升勢，當中本周二主要受賭股推動，當

日成交額較上個交易日多２００億，恒指成功收復二十天線。不過，多隻重磅科技股公布的業績

較遜色，令恒指周三起受到沽壓，去到今天已跌穿二十天及五十天線，今日更曾失守二萬五關口

，但最終收市仍能企穩邊緣位置。

周一，美匯指數創１６個月高點，資金繼續流入美元，惟市場靜待中美領袖視像峰會，加上

創科（００６６９）、藥明（０２２６９）及友邦（０１２９９）撐市，恒指全日收報

２５３９０，升６２點或升０﹒２５％。

周二，「習拜會」展開，投資氣氛稍為回暖；澳門當天起放寬預約接種第三針新冠疫苗條件

，刺激賭股全線上揚。恒指全日收報２５７１３，升３２２點或升１﹒２７％。

周三，恒指全日好淡爭持。網易（０９９９９）第三季純利按季倒退一成，股價全日跌逾

３％；騰訊（００７００）連升四日，北水券商多日成為頭三位最大淨被動賣出券商。恒指全日

收報２５６５０，跌６３點或０﹒２５％。

周四，百度（０９８８８）及嗶哩嗶哩（０９６２６）第三季業績差於預期，股價受壓；多

隻科技股現沽壓，阿里（０９９８８）、美團（０３６９０）、騰訊跌２至５％不等，加上小米

（０１８１０）跌近３％，拖累大市曾低見２５２２２點，隨後跌幅輕微收窄。恒指全日收報

２５３１９，跌３３０點或跌１﹒２９％。

由於阿里業績差於預期，股價創見一個月低。雖然內房股午後買盤湧現，惟無法扭轉恒指跌

勢。今日恒指全日跌２６９點或１﹒０７％，報２５０４９。

恒指本周在２４８２５點至２５７４６點間波動，上下波幅９２１點，全周跌２７８點或

１﹒１０％，收報２５０４９點，日均主板成交１２２４﹒９２４億元，按周少近３％。國指本

周在８８６５點至９２２８點間波動，上下波幅３６３點，全周跌１４３點或１﹒５８％，報

８９７０點；科指本周在６３４１點至６７２４點間波動，上下波幅３８３點，全周跌１０７點

或１﹒６４％，報６４５７點。



＊阿里績劣股價創新低＊



京東（０９６１８）及阿里巴巴周四收市後公布業績。京東公布，第三季收入２１８７億元

人民幣，按年增長２５﹒５％，勝預期的２１５４﹒１１億元；而阿里巴巴截至９月３０日止第

二季度純利約５３﹒６７億人民幣，同比跌８１％。摩通隨即降低阿里目標，由２５０元降至

２０５元，調低幅度達一成八，維持「增持」評級；而京東就升５％目標至３９０元，維持「增

持」評級。阿里全周跌１４﹒２２％，報１３９﹒３元

至於百度及嗶哩嗶哩第三季業績，百度第三季虧損１６５﹒５９億人民幣，對比去年同期為

純利１３６﹒７８億人民幣；而嗶哩嗶哩第三季淨營業額按年增加逾六成，每股基本淨虧損

４﹒１６人民幣稍遜預期。嗶哩嗶哩其後遭多間大行調低目標價，其中瑞信由９１７元降至

７９１元，調低幅度達一成六，維持「跑贏大市」評級。嗶哩嗶哩全周５﹒３３％，報６３０元

。



＊內房股有悲亦有喜＊



本周多間內房企業接連爆發負面消息。先有融創（０１９１８）及旗下融創服務

（０１５１６）於周一宣布配股，股價分別跌一成一及一成六。再有雅居樂（０３３８３）於周

四宣布發行本金總額２４﹒１８億元可換雅生活（０３３１９）股權債券，雅居樂股價一度急挫

近４％，全周跌４﹒３６％。碧桂園（０２００７）旗下碧桂園服務（０６０９８）今天就公布

發新股集資約８０﹒０３億元，股價急挫近９％，全周挫１４﹒２２％。

內房股走勢依然反覆，時至周中表現仍較弱，但去到今天下午突然抽升。部分龍頭內房股表

現不俗，潤地（０１１０９）、碧桂園（０２００７）、龍湖（００９６０）及中海外

（００６８８）成為日內首四隻表現較佳藍籌，當中潤地及龍湖全周分別升３﹒０９％及

２﹒４１％。



＊賭牌問題稍明朗，賭股保持升勢＊



澳門周二起放寬預約接種第三針新冠疫苗條件，加上賭牌明年到期，澳門行政長官賀一誠表

示，如有必要，博彩牌照可延長至明年６月到期之後，減輕了市場對續牌的憂慮，帶動賭股造好

。銀娛（０００２７）、澳博（００８８０）、永利澳門（０１１２８）及金沙（０１９２８）

周二升超過５％，全周分別升４﹒９９％、５﹒８５％、３％及７﹒３９％。



＊下周美國及德國公布第三季ＧＤＰ＊



本港下周一（２２日）公布１０月綜合ＣＰＩ，下周四（２５日）公布１０月進出口及貿易

收支。內地於下周一公布１及５年貸款市場利率報價，下周六（２７日）公布１０月工業利潤。

國際方面，下周一美國公布１０月芝加哥聯邦準備銀行全國經濟活動指數及成屋銷售，歐元

區公布１１月消費者信心指數。下周二德國公布第三季ＧＤＰ，另外有Ｍａｒｋｉｔ美、德、英

、歐元區製造業、服務業、綜合ＰＭＩ。下周三美國公布第三季ＧＤＰ及個人消費數據，以及申

請失業救濟金人數。下周四美國感恩節假期全日休市，同日公布ＦＯＭＣ會議紀錄。下周五美國

感恩節翌日，股市當地下午１點收市。下周六德國公布１０月零售銷售。（ｅｒ）

