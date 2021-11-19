《投資新視野－鄧嘉南》能源轉型也將為原材料相關投資帶來機遇

《投資新視野》在我們探討創新科技當中有哪些技術將佔上風的同時，這些新技術需要哪些

材料常常會被忽略。「減碳」與「工業」看似水火不容，但兩者其實有著不可分割的牽絆。當今

經濟所面對的情況是；一個轉型至潔淨能源未來的經濟體不得不與擁有舊有商業模式和技術的重

工業對抗，然而這些舊行業對於實現可持續經濟的轉型至關重要。



＊能源轉型重工業的參與必不可少＊



世界正在從以化石燃料為基礎的電力系統轉向以金屬為基礎的電力系統。未來的主要能源可

能是風能和太陽能，風力渦輪機７０％是由鋼構成，而銅則需要用以產生及輸送電力。銅和鋼鐵

等重工業是影響實現潔淨能源轉型成功的關鍵。這將帶來投資機會，但可能並不明顯。

從電動車到風能和太陽能發電場，都需要銅以產生及輸送電力。鑑於銅在電氣化中的重要作

用，長遠來看，銅的基本面仍然強勁。然而，鋼鐵一直不受投資者的喜愛的部分原因是因為回報

低，還有對環境方面的影響。但是基礎建設引致的需求增長以及中國減少鋼鐵出口等因素，在未

來可能會導致鋼價上漲。加上近年來的發展為鋼鐵行業現代化提供了重大機遇，或許投資者是時

候將鋼鐵納入其長期配置當中。



＊支持企業低碳轉型，找出雙贏方案＊



作為主動的投資者，我們的目標是找出最需要資金並能產生最好的回報的機遇。這不僅意味

著投資在正確的技術和原料，我們還需要找出哪些行業在減碳主流中獲得優勢，並能夠產生良好

的資本回報。價格預期必須上升才能吸引投資者和生產商增加供應，而這正是許多大宗商品將要

發生的情況。

隨著能源轉型的進展，將會有許多與商品相關的投資機會，雖然這當中包括了不少複雜且還

在不斷演變的問題。我們相信主動投資方能應對這些問題，同時亦讓投資者有機會參與其中，以

幫助企業應對這關鍵的經濟轉型。畢竟，只有幫助重工業轉向至低碳模式，世界才能實現其氣候

目標。

對於政策制定者和社會來說，這更是重要的一課。為了讓世界轉型到低碳模式，放棄「舊行

業」是行不通的。我們必須以投資推動企業的低碳轉型計劃，這樣才能幫助我們所期待的新經濟

誕生。《晉達資產管理大中華零售業務主管 鄧嘉南》



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