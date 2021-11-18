《投資原理－陳榮達》受惠元宇宙概念，亞洲創新晶片股釋增長潛力

《投資原理》監管陰霾如影隨形令市場情緒審慎，加上投資者對環球通脹感到憂慮，今年股

市表現一直缺乏方向，無疑是投資相對困難的一年。不過，元宇宙（Ｍｅｔａｖｅｒｓｅ）及電

動車成為市場熱門話題，該兩個投資概念更有利亞洲晶片行業的發展，策略上可對晶片板塊作適

當的資產配置捕捉其長線增長潛力。



＊台日股估值吸引，領跑亞洲股市＊



聯儲局於今月初的議息會議上表明，短期內不會透過加息壓抑物價上漲。加上英倫銀行早前

亦意外地不加息，暫時消除市場對收緊貨幣政策的憂慮。不過，美股持續創下新高，又已大致消

化了萬億美元基建法案等利好消息，估值不斷提高下，要尋找更有投資價值的個股變得越來越困

難。然而，亞洲個別股市估值吸引，且近期表現相當亮眼，領漲亞洲股市。估值方面，標指及道

指的市盈率分別高達２５﹒７７倍及２０倍，而日本Ｔｏｐｉｘ指數及台灣加權指數的市盈率分

別僅１５﹒４３倍及１４﹒５７倍，投資價值相對更吸引，兩地更有不少優質企業可供選擇。



＊晶片缺口恐持續至後年，代工商前景正面＊



台日向來是環球半導體及硬件製造業的重要基地，因此兩地股市擁有不少優質的科技企業。

眾所周知，晶片需求自去年開始不斷急增。隨著美國即將踏入黑色星期五及聖誕節消費旺季，晶

片短缺情況恐只會進一步惡化。加上不同類型的科技產品升級，晶片供不應求的狀況更有機會持

續至２０２３年，意味晶片代工商的增長前景仍相當正面。元宇宙為近期熱門市場話題，不少股

份成為資金流入對象，晶片板塊就是其中之一。簡單來說，元宇宙即是用戶可以透過一個網絡虛

擬世界，以３Ｄ形象進行社交活動，甚至是進行其他娛樂活動、玩遊戲、學習，以及進行商業活

動等。



＊元宇宙推升晶片需求，有利台灣晶片商發展＊



元宇宙在應用上雖然仍未普及，其發展只是在初始階段，但隨著元宇宙漸漸成為未來科技趨

勢，硬件則扮演非常重要的地位。由於元宇宙的建構較一般網絡世界更為複雜，將需要更強大的

數據運算核心，以及具備更佳顯示效果的ＶＲ（虛擬實境）或ＡＲ（擴充實境）裝置，預計將進

一步推進晶片及記憶體的需求，其他環球晶片製造商亦正積極加大產能布局。台灣一向是圖形處

理器（ＧＰＵ）、中央處理器（ＣＰＵ）、高速網絡晶片等關鍵科技硬件的代工地區，因此預計

有關晶片代工商可以受惠元宇宙的未來發展。

晶片從晶圓上切割後會封裝在ＡＢＦ載板上，用以連接晶片與印刷電路板（ＰＣＢ）之間的

訊號，為半導體封裝製程中其中一個關鍵零件，因此無論是元宇宙或電動車均需要使用ＡＢＦ載

板，相關零件與晶片同樣面對供不應求的情況。現時ＡＢＦ載板的產能集中在亞洲，以個別公司

計，日本一間供應商則於全球佔最多的市場份額，其次是台灣廠商，兩地半導體製造業的研發能

力及競爭優勢龐大，投資者若考慮捕捉相關投資機遇，應放眼台日兩地股市，挑選具增長潛力之

企業。

《惠理基金董事總經理香港零售業務主管 陳榮達》



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