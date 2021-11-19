《品中資－羅國森》開始對網易（０９９９９）另眼相看

《品中資》在一眾科網股之中，網易（０９９９９）可說是最不起眼的一隻。正如我在網易

來港第二上市時寫過的一篇品評所說，網易和騰訊（００７００）的核心業務都是網上遊戲，當

中也以手機遊戲為主，但論規模和賺錢能力，網易只等於五分一隻騰訊。因此，如果投資者想買

大型遊戲股，首選自然是騰訊，網易一般都只是第二選擇。

但經歷了今年市場的大上大落之後，我開始對網易另眼相看，也開始感到網易的可愛之處。

某程度上，如果大家想買遊戲股，應該以網易作第一選擇。

先說一下股價。網易去年底的收市價是１４７﹒６元，跟大部分科技股一樣，她們的股價都

於今年２月創下歷史高位。網易今年的收市高位在２月１１日創下，當日收報２０６元，比起去

年底的收市價大升四成。

但隨著美國債息上升，今年２月下旬，環球科網股開始從高位回吐，但更沉重的打擊出現於

７月底至８月初。首先，內地發出指示，要求所有以中小學生為對象的補習社轉為非牟利。過了

不久，又傳出內地加強監管遊戲行業，防止未成年人沉迷網上或手機遊戲。

投資者即時想到的是，以上兩項監管政策對網易的打擊最大，因為她的兩大業務就是遊戲和

教育，所以就不由分說地狂沽。結果，網易股價在８月２０日創下今年以來的收市低位，報

１２０元，也跌穿１２３元的招股價，而比２月份的高位，更足足下跌四成二（跟騰訊的高低波

幅相若）。



＊年初至今股價升兩成＊



但奇妙的是，網易股價在１２０元築底後反覆回升，昨日收報１７７﹒８元，比８月份的低

位回升四成八。更值得驕傲的是，網易現價比去年底的收市價升了兩成，無論前者或後者的情況

，都比騰訊勝一籌，也遠勝其他大型科技股。

騰訊去年底的收市價為５６４元，昨日收市報４９６﹒８元，即今年以來，股價下跌了一成

二，但網易卻上升了兩成，單是這一點，就足以令我對網易另眼相看。

回看最新公布的第三季業績，這個季度的業績，初步反映了加強監管後的經營情況，所以參

考價值極高。

網易今年第三季的遊戲業務收入１５９億元（人民幣．下同），比去年同期增長一成半，毛

利率高達６４﹒５％；至於騰訊，則首次在業績報表中，將遊戲業務分拆成本地市場和國際市場

，明顯地，管理層是想突出國際市場的增長勢頭，因為騰訊會加大力度拓展海外遊戲業務。

第三季度中，本地市場的遊戲收入３３６億元，只能微增５％；而國際市場的收入則為

１１３億元，比去年同期增加兩成。由於網易沒有拆分本地市場和國際市場的收入，所以未能直

接比較，但以總額增長約一成半來說，應該比騰訊有過之而無不及。

騰訊的海外遊戲業務大約佔總收入兩成半，網易在２０１９年來港第二上市時曾在招股書披

露，海外業務約佔遊戲業務的一成一，八成九都來自中國市場。同樣地，在最新的業績報表中，

網易沒有拆分本地和國際市場的收入分配，我估計，情況會跟騰訊差不多。

至於教育業務方面，其實網易只有少部分是「受影響」業務（已安排出售），其他都是網上

學習需要的工具書或成人教育等等，因此，第三季的收入仍然大升五成半，達１４億元。

至於創新和其他業務方面，也增長兩成半，達４９億元，造就網易第三季的收入達２２２億

元，增長一成九，淨利潤３２億元，如果以非國際會計準則計，更達３９億元，都比去年同期有

單位數增長。

網易好的地方就是相對簡單，大約七成業務來自遊戲，而且，她的遊戲項目都已經有一大班

擁躉，忠誠度頗高，一定程度上不太受最新的監管措施影響，至於教育，暫時只佔集團很少的份

額，但增速卻很快，同樣不太受最新的監管措施影響。



＊元宇宙概念先行者＊



在今次的業績記者會上（電話會議），網易創辦人丁磊也談到近日大熱的「元宇宙」

（Ｍｅｔａｖｅｒｓｅ）概念，他半開玩笑地說，網易已經造好元宇宙的技術和規劃準備，當時

機成熟，起跑的槍聲一響，網易可能跑得比誰都快。

或許這是一些自我吹噓的說話，但我記得，丁磊在去年來港第二上市的招股書中，寫了一封

公開信給投資者，其中他提到，希望網易永遠都是２９歲！因為在丁磊２９歲時，網易上市了，

當時的員工只有２２１人，但今日已經超過２萬人，但今日網易員工的平均年齡仍然保持在２９

歲。

因此，丁磊要求管理層繼續去招攬年輕的人才，讓他們得到更快的培養和成長，讓他們來推

動網易的發展。未來元宇宙的發展，也是年青人的世界，只有由年青人管理的公司才能明白年青

人的需要。

從投資角度，網易稍為不及騰訊的就是估值。由於網易股價回升了很多，因此，今年的預測

市盈率已升至３０倍左右，比騰訊的２７倍左右還要高一點，因此，建議大家分段吸納。值得一

提的是，網易是唯一一隻會派季度股息的科技股，雖然息率微不足道，但感覺卻是良好的。

《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》



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