《雷鳴天下－雷鼎鳴》港元的前景

《雷鳴天下》香港採用的貨幣制度是與美元緊緊掛勾，俗稱「聯繫匯率」，學名叫「貨幣局

」（Ｃｕｒｒｅｎｃｙ Ｂｏａｒｄ）的制度。要保證這種制度的風險較低，一個重要的條件是

香港要與發行掛勾貨幣的國家關係良好。但中美正值交惡期，而且未來會出現何種衝突，仍是未

知之數，我們能不替香港的貨幣局前景揑一把汗？



要知港元的前景，先了解一下它的歷史。１９３５年以前，香港實施銀本位，港元幣值與白

銀掛勾。１９３４年間，大量白銀流向美國，香港決定放棄銀本位，改與英鎊掛勾，匯率為１６

比１，直至１９６８年為止（日佔時期是例外）。但在這一年，英鎊大幅貶值，港幣惟有升值至

１４﹒５５比１，此匯率維持至１９７２年，當時英鎊地位江河日下，港元遂改與美元掛勾，但

這個勾並不怎麼穩固，在１９７４年港元還干脆自由浮動，不與任何貨幣掛勾。



這段浮動期經歷並不理想，２０多年前我與關蔭強教授曾有研究發現，在其他因素相同的條

件下，匯價自由浮動的港元使到香港的ＧＤＰ波幅更大，更不穩定。在１９８３年中英談判期間

，港元更在短時間內貶值５成，全城風聲鶴唳，大家搶購大米、廁紙。



這種狀況十分合理。香港是一個細小的經濟體，但她又是一個金融中心，資金進出，並無限

制，隨時可有大量資金流出或流入，匯率豈能不波動？這正如在一個細小的水桶中大量的加水或

去水，都可使水位變化巨大。匯率大幅波動，對商業活動製造不確定因素，不利經濟。



＊中美關係倘惡化 港元風險大＊



當年港英政府眼見港元無底線的貶值，大起恐慌，首要任務便是穩定匯價。如何穩定？上周

我在本欄中提到有所謂的「三元悖論」（Ｉｍｐｏｓｓｉｂｌｅ Ｔｒｉｎｉｔｙ），這是指貨

幣制度的３個目標：匯率穩定、資金自由兌換流出流入，及貨幣政策有自主權，絕不可能３者兼

得，有了其中任意的兩項，第３項便一定達不到。香港既然是自由港，資金可進出自如，而當時

的目標又是穩定匯率，那麼應選的制度便十分顯然：放棄貨幣政策的自主權是也，所以香港一直

沒有中央銀行。



這帶來一個問題︰以當時香港面對的環境，應選用哪種貨幣以作掛勾的錨？香港選擇了美元

，這是最合理的選擇，因為這滿足了貨幣局的３個條件，及其後又起到另一種港英政府沒有顧及

的功能。



第一個條件是掛勾的貨幣管理較為成熟，貨幣政策不會太出人意表。這是因為與這貨幣掛了

勾後，香港便再無貨幣政策主權，貨幣供應量完全被動，利率也要跟隨掛勾國的利率而上下移動

。這不一定是壞事，若果自己不濟，改為緊跟另一國較成熟的貨幣政策，也可使世人對港元更有

信心。



第二個條件是掛勾國的經濟周期與香港的經濟周期最好是同步，否則，若美國經濟暢旺，利

率自然高企，而香港又剛好遇上衰退，需要低利率去調養經濟，但卻要被迫跟隨美國的高利率，

豈不糟糕？在１９８３年，美國是香港總出口的最大目的地，出口到美國的商品佔香港ＧＤＰ

３２﹒２％，這便把香港經濟與美國經濟連結了起來，美國經濟好香港便好，美國不行香港也會

衰退，大家的周期是同步的。



第三，香港與這掛勾國關係要和諧，若不和諧，對方總是在動腦子想着如何打擊妳，怎能把

自己的金融根基靠對手看管？當年英美關係良好，香港與美國又無仇無怨，自然沒有問題。



但上述３個跟美元掛勾的條件已近乎消失殆盡。第一，美國的貨幣政策近年甚為胡混，幾無

底線的量化寬鬆及印鈔票支付政府開支，已使到美元政策不靠譜，把港元綁上美元，豈不自投羅

網、自尋煩惱？第二，時移世易，影響香港經濟最有力的國家早已不是美國，而是出入口及金融

都與香港有密切關係的中國內地；第三，中美關係緊張，美國的地緣政治牌包含了香港、新疆及

台灣，也許美國早就考慮過摧毀香港的國際金融中心地位，也想衝擊香港的貨幣局，但一經計算

下，發現得不償失，唯有放棄，但只要中美關係惡化，港元便不能不承受着相當的風險。



＊將來掛勾人民幣 最合理選擇＊



本來港元與美元掛勾還可附帶一個好處，使貨幣局得以維持下去。這好處是在當今制度下港

元近乎是一種很安全穩定的假美元，持有港元跟持有美元無大分別，這便足以吸引一些內地的企

業來港上市，若需要外幣，把在港的股份賣掉一些套現便可。不過，這個優點也未必能維持很久

，人民幣一旦國際化，港元的假美金功能便不再重要。



在短期內港元制度大概不會變，但將來與人民幣掛勾是最合理的選擇。香港為求保持國際金

融中心的領先地位，應該及早研究如何在港發展人民幣的國際交收體系，幫助人民幣國際化。



《香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授 雷鼎鳴》

（轉載自晴報）

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