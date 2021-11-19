《青工俠說－廖錦興》青藤才藝，出色精彩

《青工俠說》炎炎暑假是學生們的精彩假期，由於受新冠疫情的影響，香港學生都只能在本

地尋找方法利用暑假。有的人是郊遊耍樂、有的到企業體驗職場工作，而有些同學會抓緊機會學

習新鮮事物，尋找自己的興趣和發掘潛能。東區青年領袖訓練計劃─「東區青藤計劃」的２０多

位學員，在８月參加一連五天的藝術工作坊，學習和體驗五種不同的創作藝術。這次的藝術工作

坊是東區民政事務處主辦，並由香港藝術中心轄下的香港藝術學院協辦，香港藝術學院的課程分

為藝術、應用藝術、媒體藝術和應用劇場與戲劇教育等。今次的藝術工作坊包括戲劇教育

（Ｄｒａｍａ Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ）、繪畫（Ｄｒａｗｉｎｇ ＆ Ｐａｉｎｔｉｎｇ）、攝

影（Ｐｈｏｔｏｇｒａｐｈｙ）、陶瓷（Ｃｅｒａｍｉｃ Ａｒｔ）和雕塑

（Ｓｃｕｌｐｔｕｒｅ），均是傳統工藝與當代文化詮釋。工作坊給學員建立及提升藝術技巧，

增進藝術知識，並可一嘗藝術創作的過程，讓學員實踐藝術創作夢。



來自筲箕灣官立中學的東區青藤學員葉韋霆分享藝術創作的心得：「我覺得最特別的是戲劇

工作坊，學員事前不知道戲劇的題目，而需要在一個下午時間去完成整個小劇場表演，作為毫無

經驗的人確實是個挑戰，幸好我們是一個團隊，經過努力最後獲得觀眾的掌聲，我在這個戲劇工

作坊學到團結的重要性，經過短時間磨合大家分工合作，還有我在當中學習到臨場應變，懂得執

生」。另一位寶血女子中學的潘梓瑩同學用陶瓷創作了一個茶杯，細看杯碟上的圖案，原來是個

哈哈大笑的模樣，梓瑩同學表示：「想用這創作展現出人們開朗活潑和快樂的一面」。



主辦單位在上周六（１３日）假北角社區會堂地下大堂舉行「東區青藤計劃２０２１－

２０２２學生藝術作品展」開幕禮，由東區民政事務專員陳尚文太平紳士主禮，並邀得香港藝術

學院院長茹國烈先生出席，開幕禮後便由學員分享參加工作坊感想和特別演出一場自編自導自演

的小劇場，學員們認真和投入的製作，獲得出席者熱烈鼓掌。而大堂更展出各學員在工作坊創作

品，我最有印象是來自香港中國婦女會中學的李卓琳同學用金屬線扭出的創作品，這位小藝術家

講解創作概念和寓意，真不容小覷。《香港青年工業家協會榮譽會長 廖錦興》



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