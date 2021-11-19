《鍾之日記》利潤暴跌阿里瀉，融資解凍內房彈

《鍾之日記》１１月１９日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



中概股公布季績後沽壓顯著，港股連跌兩日後，今日進一步捱沽，一度插近五百點，創超過

一周低位，惟最後兩萬五關失而復得。恒指低開３８５點，報２４９３４，開市已跌穿１０天線

（２５２２７）、２０天（現處２５３１８）５０天線（現處２５１７２點），跌幅曾放慢至

２４２點，高見２５０７７，隨後沽壓再度加劇，最多曾瀉４９４點，低見２４８２５點，創逾

一周低。午後在Ａ股造好下港股跌幅收窄。恒指最終收報２５０４９，跌２６９點或１﹒０７％

。大市全日成交１３６５﹒１５億。科指今早曾挫２％，收市跌幅收窄至０﹒２６％。

滬深股市低開高走，滬綜指收市升１﹒１３％，報３５６０﹒３７點，全周漲０﹒６％，連

升兩個星期；深成指升１﹒２％。人行連續四日進行５００億元人民幣７天期逆回購，全口徑計

，本周淨回籠９００億元人民幣。兩市全日成交１１１３２億元人民幣，按日減少近１％，連續

第２１個交易日成交突破１萬億元人民幣。外資今日通過陸股通淨流入８２﹒９２億元人民幣，

止連續兩日淨流出，且流入規模創自１１月１１日（８６﹒１億元）以來逾一周新高。



＊內房融資傳解凍，融創升近９％＊



內地今日流傳商業銀行被要求加大開發貸款投放，必須在年底前實行。內房股股價造好，公

布再償還境外銀團貸款的雅居樂（０３３８３）全日升７﹒３％，融創中國（０１９１８）全日

升８﹒９％，富力（０２７７７）升６﹒５％。藍籌內房方面，潤地（０１１０９）升６﹒１％

，中海外（００６８８） 升２﹒８％，碧桂園（０２００７）升５﹒５％，龍湖

（００９６０）升２﹒２％。

內房融資有「解凍」跡象。內媒報道，綠城房地產及北京首都開發將分別在銀行間市場發行

中期票據，前者綠城房地產將發行２０億元人民幣３年期中期票據，北京首都開發則將在銀行間

市場發行２７億元人民幣中期票據。

而中國恒大（０３３３３）流動性問題持續，有報道指被地產代理追討拖欠售樓佣金的恒大

，提出要求代理協助出售旗下新盤，以換取所拖欠的佣金，但遭代理行拒絕。報道引述中原地產

創辦人施永青指，中原拒絕恒大提出的代理協助售樓換取佣金安排，指新盤售價高昂且市場氣氛

欠佳，擔心即使配合對方，最終亦無法取回佣金。另一方面，恒大公布，位於廣州、佛山、肇慶

、陽江、清遠、惠州、河源等１５個區域的６３個在建樓盤已全面復工復產。恒大表示，下一階

段公司將確保樓盤保質保量交付。恒大升５﹒３％，報２﹒７８元。



＊季績遜預期下調收入指引，阿里再插一成一＊



阿里（９９８８）及京東（０９６１８）昨日（１８日）收市後相繼公布季績，在內地監管

陰霾之下，市場未有對兩者抱有太大期望。阿里上季因核心電商業務增長放緩，加上加大對餓了

麼等策略投資，第二季收入及純利均較預期差，收入按年升近三成至２００６﹒９億元人民幣，

遜市場預期的２０６１﹒７億元，淨利潤跌３９％至２８５﹒２４億元，遠遜預期的３３２億元

。阿里表示，由於當前「宏觀經濟狀況」及「競爭環境等不確定性」因素，下調今個財政年度收

入增長預測，並預計２０２２財年總收入同比增長２０－２３％，該財年收入指引亦創下

２０１４年上市以來新低。

京東集團公布第三季度業績，集團非公認會計準則（Ｎｏｎ－ＧＡＡＰ）下的淨利潤為

５０﹒４８億元人民幣，按年跌逾９％，惟仍較市場預期佳。

阿里巴巴業績不及預期，其ＡＤＲ大跌逾１１％，創近１１個月最大跌幅，港股阿里今日收

瀉１０﹒７％，創逾一個月新低；京東集團（０９６１８）反漲９﹒１％，創８個月新高。

其他科技股繼續低走，快手（０１０２４）跌２﹒２％，美團（０３６９０）跌１﹒６％，

騰訊（００７００）跌０﹒２％。

另外，嗶哩嗶哩（０９６２６）今日停牌。此前，嗶哩嗶哩擬發售本金總額合共１４億美元

的２０２６年到期可換股優先票據，增購本金額最多２億美元的票據，即集資額最高１６億美元

。隔晚美股嗶哩嗶哩大跌１７﹒１７％，每股報６７﹒１２美元。



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