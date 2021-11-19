【政策風向】中央政治局定調國家安全，明確提出五大安全

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》中共中央政治局１８日召開會議，審議《

國家安全戰略（２０２１－２０２５年）》、《軍隊功勳榮譽表彰條例》和《國家科技咨詢委員

會２０２１年咨詢報告》。中共中央總書記習近平主持會議。中央政治局定調國家安全，明確提

出五大安全，金融風險、海外利益、人工智能皆有提及。

會議強調，在國家核心利益、民族尊嚴問題上決不退讓，堅決維護國家主權、安全、發展利

益。必須堅持把政治安全放在首要位置，統籌做好政治、經濟、社會及科技安全等重點領域，嚴

密防範和堅決打擊各種滲透顛覆破壞活動。要增強產業韌性和抗衝擊能力，鞏固防範系統性金融

風險安全底線，確保糧食及能源礦產安全。

此次會議中，《國家安全戰略（２０２１－２０２５年）》尤其重要，涉及國家安全的內容

達７３２字。會議強調，必須堅持把政治安全放在首要位置，統籌做好政治安全、經濟安全、社

會安全、科技安全、新型領域安全等重點領域、重點地區、重點方向國家安全工作。

會議指出，新形勢下維護國家安全，必須牢固樹立總體國家安全觀，加快構建新安全格局。

必須堅持黨的絕對領導，完善集中統一、高效權威的國家安全工作領導體制，實現政治安全、人

民安全、國家利益至上相統一；堅持捍衛國家主權和領土完整，維護邊疆、邊境、周邊安定有序

；

會議提出，要強化科技自立自強作為國家安全和發展的戰略支撐作用。要積極維護社會安全

穩定，從源頭上預防和減少社會矛盾，持續做好新冠疫情防控，加快提升生物安全、網絡安全、

數據安全、人工智能安全等領域的治理能力。

